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MLB／阿隆索半季30轟 還刷新國聯菜鳥打點紀錄

2019-07-08 09:44聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大都會菜鳥阿隆索轟出本季第30轟，同時改寫國聯新秀在明星賽前的打點紀錄。 美聯社
大都會菜鳥阿隆索轟出本季第30轟，同時改寫國聯新秀在明星賽前的打點紀錄。 美聯社
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明星賽全壘打大賽明天登場，釀酒人主砲葉力奇（Christian Yelich）退賽後，參加名單中以大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）的上半季全壘打數最多，他在今天和費城人的比賽出爐本季第30轟，目前和道奇貝林格（Cody Bellinger）並列全聯盟第二，落後葉力奇一支的差距。

大都會今天3：8輸球，最大亮點就是阿隆索六局下對費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）轟出兩分砲，讓他成為史上第三位在明星賽前達30轟的新秀，雖然不能追上1987年麥奎爾（Mark McGwire）寫下的33轟紀錄，但已經能和賈吉（Aaron Judge）並列第二。

這發兩分砲同時讓阿隆索本季累積68分打點，立下國聯菜鳥明星賽前的新標竿，過去最佳是2001年的普荷斯（Albert Pujols），以66分高懸18年，至於大聯盟紀錄則是1950年紅襪的卓波（Walt Dropo）所創，明星賽前就打了83分。

大都會過去只有1976年的金曼（Dave Kingman）曾在明星賽前達標30轟，阿隆索現在不但平起平坐，距離隊史單季最多轟也只剩下11支之遙，1996年的杭德利（Todd Hundley）和2006年的貝爾川（Carlos Beltran）以41轟共持紀錄。

阿隆索明天在全壘打大賽第一輪要對上擁有主場優勢的印地安人代表桑塔納（Carlos Santana），當被記者問到有何作戰策略，他笑說，「比其他人打更多轟。」

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