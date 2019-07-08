MLB／大谷再攜楚奧特同場開轟 賽後身體不適拒受訪

2019-07-08 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



就算大谷翔平挹注本季第14號全壘打，和楚奧特（Mike Trout）再度攜手同場開轟，天使依舊不敵美聯西區強權太空人，延長十局以10：11敗陣，而且賠了夫人又折兵的他們，不但於比賽中因跑者衝撞本壘傷了捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy），連大谷也在賽後傳出身體不適。

天使在三局上攻得五分大局，其中大谷翔平的打席看第一顆球就出棒，把太空人先發投手尤奎迪（Jose Urquidy）91.3哩的紅中速球，揮成直擊太空人球場左外野的廣告看板的兩分砲，形成4：2領先。

大谷翔平相隔一天再度開砲，趕在上半季最後一場比賽將全壘打數推進到14轟，就算今天六打數只敲這支安打，打擊率仍維持在3成03，然而賽後當日媒要採訪時，大谷遲未露面，僅透過球團表示身體不舒服，不清楚病況為何。

楚奧特繳出單場雙響，分別在六局上和八局上打下兩分彈和陽春砲，今天又以五支二打下四分打點的他，七月的這六戰共擊出六發全壘打，並豪取十分打點，帶著28轟告別上半季。

不過最多手握五分領先的天使，依舊抵擋不了太空人拉尾盤，八局下甚至差點讓太空人提前逆轉，一人出局、滿壘，史布林格（George Springer）右外野高飛犧牲打，三壘上代跑的馬里斯尼克（Jake Marisnick）直衝本壘，撞倒捕手陸克洛伊，最後遭判惡意衝撞出局，直接結束這半局攻勢。

陸克洛伊倒地後長躺不起，醫護人員趕緊上場查看，他雖然嘴角出血，但意識還算清楚，最後坐上球車離場，送往醫院接受斷層掃描，目前結果出爐為鼻骨骨折和腦震盪；馬里斯尼克雖然一臉懊惱神情，仍難逃被檢討的命運，天使已經提出請求，要大聯盟官方給出懲處。