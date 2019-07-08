MLB／葉力奇背傷退出全壘打賽 運動家查普曼遞補

2019-07-08 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



想看葉力奇（Christian Yelich）參加全壘打大賽的球迷恐怕要失望了，這位當今全聯盟最會開轟的男人宣布，因為背部出狀況得退出參賽名單，他也親自在推特上表示相當失望，而讓出的名額將由運動家的查普曼（Matt Chapman）遞補，首輪面對藍鳥超級菜鳥小葛雷諾（Valdamir Gurrero Jr.）。

挾帶衛冕國聯MVP的頭銜，葉力奇上半季狂炸31發全壘打，領先大聯盟所有打者，上周他才發表將參加全壘打賽，為今年賽事增加可看度，沒想到僅過一周，就因傷變卦。

葉力奇在推特上寫著，「明天不能全壘打大賽極度失望，這是我一直以來的夢想，不幸的是生理上無法實現，我很抱歉如果讓任何人失望了，希望未來還有參加的一天。」

葉力奇今天就沒替釀酒人出戰海盜，缺席上半季最後一場例行賽，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）指出，這不是因為背傷，而是球團認為他的工作量達到極限而排休；目前大聯盟官方尚未表態，葉立奇是否連後天的明星賽也一起退出。

查普曼則是開心接過葉立奇的棒子，「我很興奮，這是我一直以來的夢想，當我還是小孩的時候就在看全壘打大賽，還想說就算過100年我都不可能參與其中，結果這次我爸直說，『如果你要去打，我要去幫你餵球。』」