親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

18年前遭雷擊體質變？ 雪霸志工成「最會放電的男人」

運動筆記首次配速員心得【國內田徑】全運會田徑各縣市代表人數爭議 發起連署望增修上限
健行筆記池有品田-半百夫妻回顧心中的第一座百岳【奇萊主北】一小時抵達抹茶山！ 誰說抹茶山只有在宜蘭聖母山莊
NBA2019夏季聯賽- 勇士 vs. 暴龍 (7月7日)2019夏季聯賽- 國王 vs.中國國家隊 (7月7日)

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00tyruschen

赴美挑戰大聯盟的水手先發投手菊池雄星在上週六對運動家投出睽違已久的一場好球。前六局僅失一分的菊池雖然在第七局遭對手接連擊出安打，又因隊友失誤多丟兩分吞下敗投，但這已是他將近兩個月以來首次投滿七局，防禦率也終於又回到四字頭的4.94。

水手隊先發投手菊池雄星難得出現一場好投，在球場上就有點「搖擺」了起來，一掃6月份...
水手隊先發投手菊池雄星難得出現一場好投，在球場上就有點「搖擺」了起來，一掃6月份防禦率是7.03的陰霾。 美聯社
分享

上一次菊池投滿七局雖已事隔兩月，但許多球迷仍記憶猶新。不僅是因為當時首次作客紐約的菊池完全壓制洋基托瑞斯（Gleyber Torres）、沃特（Luke Voit）勒梅休（DJ LeMahieu）等一干強打投了5.1局的無安打比賽，最後主投7.2局僅被擊出3支安打及投出1次保送只失1分，幫助水手以10:1大勝。更重要的是，在比賽中轉播單位持續拍到菊池疑似在帽舌下緣塗上大量松焦油，且整場比賽不斷用手去觸摸的「不雅」畫面。

幸好如今大聯盟已不再像當年抓到皮內達（Michael Pineda）使用松焦油那樣看重此事——當時皮內達不但當即被驅逐出場，事後還受到禁賽十場的處分。5月8日的那場比賽中，裁判從未走上投手丘檢查菊池的手跟球帽，比賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）也未對此多做評論，就連受制於菊池的幾位洋基球員包括捕手羅曼恩（Austin Romine）、外野手梅賓（Cameron Maybin）也是一派不在乎，沃特甚至直言：「很多人都有用（松焦油）啊。」言下之意顯然根本不值得大驚小怪。這也反映出一部份投手慣用松焦油已是大家心照不宣的「潛規則」，有些打者甚至還「樂見」投手用它來增加對球的掌握——以免他們一不小心「手滑」把時速近百英哩的速球往打者頭上砸。

大聯盟允許打者在球棒上的使用松焦油，以避免揮棒後球棒飛出去，但投手使用的話就是作...
大聯盟允許打者在球棒上的使用松焦油，以避免揮棒後球棒飛出去，但投手使用的話就是作弊了。 歐新社資料照片
分享

但或許是這場具爭議性的比賽影響了菊池的心理，包括「松焦油」比賽在內，他的生涯前9場先發48.1局投球只被擊出5支全壘打，防禦率是可圈可點3.54。而且將對手打者的OPS壓到只有.638，WAR則高達1.2——在所有大聯盟投手中位居第14名。但自「松焦油」比賽後，菊池表現判若兩人。即使算上上週六的好投，最近10場先發防禦率仍高達6.30，對手OPS則是宛如一線強打的.988，而且50局投球被轟出多達14發全壘打。最慘的是這段時間內菊池的WAR掉到變成負值（-0.6，全大聯盟倒數第9）。換句話說，他近兩個月的表現甚至連小聯盟投手也不如。

菊池突然大走鐘的原因何在？撇開心理因素、停用松焦油等捕風捉影的猜測不談，光就數據面來看，首先菊池慣用的三種球路——快速球、滑球及曲球平均球速近兩個月都掉了一英哩有餘。此前他的速球雖不算特別快（平均時速93.4英哩），猶在先發投手平均水準（92.7英哩）之上，足以躲過大聯盟打者的大棒狙擊。根據Fangraph網站統計，菊池前9場先發有51%的配球是速球，靠速球降低失分的能力約略等於聯盟平均。但近10場先發他的速球球速掉到只有92.3英哩，威力也隨之大幅下降——每投100記速球會比聯盟平均多失1.91分，已經掉到全大聯盟排名倒數第五。

菊池雄星轉大聯盟後，剛開始也蠻強的，但突然遇到連續3場都是3.1局就被打退場的比...
菊池雄星轉大聯盟後，剛開始也蠻強的，但突然遇到連續3場都是3.1局就被打退場的比賽，讓人覺得十分可疑。李組長眉頭一皺，發現案情並不單純。 歐新社資料照片
分享

球速下降對菊池傷害最大的還不是他的速球，而是他原本最拿手用以克敵制勝的滑球。前9場先發中菊池的滑球平均時速達86.8英哩，不但快而且績效能排進全大聯盟前6名，僅次於太空人兩大強投韋蘭德（Justin Verlander）及柯爾（Gerrit Cole）、同鄉前輩田中將大等一干好手。近10場比賽菊池的滑球成效卻匪夷所思地掉到末段班的等級——平均每投100球比聯盟平均多失2.59分，同樣敬陪末座。

季初的好表現顯不足以抵銷菊池這兩個月的低潮，在目前投球局數達標的80位先發投手中，他的防禦率4.94排名倒數第8。雖說他的隊友今年守備一團糟（水手這一季各項守備進階數據幾乎都是倒數前三的等級），但菊池的FIP——排除守備影響的防禦率——反倒比他的防禦率高出許多（5.36，全聯盟倒數第4）。

菊池雄星球速突然狂掉，滑球威力大減，在4連敗的4場比賽中，15局投球就被打38支...
菊池雄星球速突然狂掉，滑球威力大減，在4連敗的4場比賽中，15局投球就被打38支安打，其中有8支是全壘打，根本就是打擊練習機啊！ 美聯社
分享

特別值得令人玩味的是，除了投不好還被洋基前老闆罵作「肥蟾蜍」的悲情投手伊良部秀輝、第一年就「勇奪」保送王但猶有14勝的石井一久，以及最後讓洋基GM凱許曼（Brian Cashman）不得不承認完全「是場災難」的井川慶之外，大多數從日職轉戰大聯盟的先發投手包括開啟先河的野茂英雄、吉井理人，繼之而來的老將黑田博樹、川上憲伸及岩隈久志，以至晚近日職生涯與菊池還有部份重疊的達比修有、田中將大及前田健太，或許是憑藉著過去在另一職業聯盟的豐富經驗，再加上初來乍到大聯盟打者仍不熟悉其球路的先天優勢，在他們挑戰大聯盟的第一年中都能享有一定程度的「新手紅利」，投出中上甚至是前段班的優異成績（如下表）。像是掀起一股「龍捲風」的野茂第一年不但入選明星賽外加勇奪新人王及三振王，還在賽揚獎票選名列第四。後繼的達比修及田中將大也都頭一年就入選明星賽。

tyruschen
tyruschen
分享

而季初一度因出手藏球動作讓打者摸不著頭緒大受媒體讚賞，也確曾匕刃一閃投出幾場好球的菊池卻似乎完全不曾享有前輩的優勢。其實早從球季前六場先發開始，菊池的防禦率就一路爬升到4.68。包括松焦油事件在內的五月前幾場比賽讓他的表現看似大有好轉，防禦率也降到本季最低點的3.43，但緊接而來的就是將近兩個月的大低潮。總的來說，菊池上半季的表現是完全不及格的。他目前的WAR只有0.5，在所有固定先發的投手中排名倒數第6。對水手的貢獻度不但遠不及隊上其他先發投手如李克（Mike Leake，WAR 2.0）、岡薩雷斯（Marco Gonzales，1.1），甚至不如非固定先發的老將米隆（Tommy Milone）及勒布朗克（Wade LeBlanc，0.7）。

井川慶就是失去自信後表現一落千丈，菊池雄星要是步他後塵，水手就要虧大了。 歐新社...
井川慶就是失去自信後表現一落千丈，菊池雄星要是步他後塵，水手就要虧大了。 歐新社資料照片
分享

這當然不是對菊池寄予厚望，今年一月剛在他身上撒下五千多萬美金的水手所能夠預見的（其中包含3年4300萬美元保證合約及付給西武的一千多萬入札金，這還沒算上附帶的1年1300萬球員選擇權）。更嚴重的是，在五月戰績直線下滑後，水手高層對本季早已不做「非分之想」。包括已出清的布魯斯（Jay Bruce）及英卡納西恩（Edwin Encarnacion）兩位砲手和上述WAR暫居全隊第一的李克在內，幾乎所有陣中球員個個都是高層心目中隨時可變賣的商品。恰恰只有半年前剛簽下3年合約外加4年6600萬球隊選擇權的菊池，以及跟菊池同年仍在領基本工資的明星外野手漢尼格（Mitch Haniger）還被水手高層視為是打造長遠未來不可或缺的非賣品。但菊池現階段令人失望的表現，雖不至於像井川慶當年一報到就讓洋基前總教練托瑞（Joe Torre）在內的所有高層傻眼，卻也難免令人聯想到——這是否又會成為大聯盟球隊在日職投手身上的另一筆失敗投資。

水手

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

MLB／中繼0.2局 王維中連5場未失分

2019-07-07 12:48

MLB／今日戰績表 光芒達德諾再見轟逆轉洋基

2019-07-07 16:23

MLB／加州強震來襲 道奇球場熱情不減

2019-07-07 16:11

MLB／超慢曲球致敬逝世隊友 希尼：我該做的

2019-07-07 11:34

MLB／茶壺風波又一樁 大都會總管對教頭砸椅子

2019-07-07 10:48

MLB／多等5年 田中將大遞補明星賽直呼意外

2019-07-07 10:03

MLB／和柳賢振拚塞揚 薛則11K收7連勝還盜壘

2019-07-07 08:15

MLB／雙城4轟氣走遊騎兵 165發破明星賽前最多紀錄

2019-07-06 16:03

MiLB／江少慶5.2局飆7K拿勝投 張育成相挺敲2安

2019-07-06 12:07

MLB／大谷25歲生日禮 砲轟他口中最難纏投手

2019-07-06 11:30

MLB／賈吉、賈納開砲 洋基連兩天延長賽贏光芒

2019-07-06 11:08

MLB／法院剛判無罪 費城人外野手家暴整季禁賽

2019-07-06 08:29

MLB／紅襪戰績失色 總裁點名先發投手問題最大

2019-07-06 07:59

MLB／葉力奇練全壘打賽 轟破海盜球場外船玻璃

2019-07-06 07:59

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／留不住雷納德 諾斯：不能責備想回家的人

2019-07-07 14:20

NBA／總管祝福雷納德、格林 暴龍可能大拍賣

2019-07-07 12:10

NBA／尋求交易？ 衛少和雷霆高層碰頭討論未來

2019-07-07 13:29

NBA／雷納德招募能力一流 也曾親自遊說KD

2019-07-07 12:15

日職／王柏融連兩場雙安 火腿送樂天10連不勝

2019-07-07 15:32

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

NBA／雷霆可能出清衛少 傳熱火興趣濃厚

2019-07-07 13:00

NBA／喬治、衛少當籌碼 雷霆總管曾找暴龍抬價

2019-07-07 11:00

NBA／搶雷納德失利 湖人改簽卡珍斯、留朗多

2019-07-07 09:03

NBA／喬治嚴詞否認 交易請求無關衛少

2019-07-07 10:32

NBA／同城軍備競賽 魔術強森：洛杉磯是王者

2019-07-07 17:16

世大運／台灣第一人！ 王星皓游上頒獎台

2019-07-07 08:23

NBA／後雷納德時代 暴龍高層操盤可進可退

2019-07-07 17:29

NBA／馬刺發動三方交易 先後引進莫里斯、卡洛

2019-07-07 11:45

NBA／2年600萬美元 勇士庫克轉戰湖人

2019-07-07 11:10

MLB／超慢曲球致敬逝世隊友 希尼：我該做的

2019-07-07 11:34

NBA／填補雷納德空缺 暴龍兩年約簽下強森

2019-07-07 12:30

NBA／選秀狀元成傷兵 夏季聯賽不打了

2019-07-07 10:04

中職／彭政閔首打席就敲安 生涯2千安史上第2人

2019-07-07 17:33

NBA／湖人充實後場深度 卡盧索確定回鍋

2019-07-07 11:25

NBA／4年2800萬美元 祖巴茲續留快艇

2019-07-07 10:25

世大運／再度完美落地 李智凱鞍馬二連霸

2019-07-07 18:41

日職／王柏融5支2打擊率微升 隔7場再敲打點

2019-07-07 16:01

MLB／中繼0.2局 王維中連5場未失分

2019-07-07 12:48

日職／陽岱鋼代打敲2安 巨人終止7連勝

2019-07-07 17:03

MLB／多等5年 田中將大遞補明星賽直呼意外

2019-07-07 10:03

美洲盃／相隔14年 梅西傻眼收生涯第2張紅牌

2019-07-07 09:13

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-07 11:32

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

溫網／氣到想炸掉全英俱樂部 義大利名將道歉

2019-07-07 12:07

中職／潘威倫78球無失分退場 劉育辰賽後有話說

2019-07-07 21:36

世大運／唐嘉鴻單槓摘金 體操隊共收2金1銀1銅

2019-07-08 02:11

女足世界盃／男女獎金差太多 美國隊長砲轟FIFA

2019-07-07 13:30

MLB／和柳賢振拚塞揚 薛則11K收7連勝還盜壘

2019-07-07 08:15

中職／彭政閔兩千安接班人 林益全最有本錢

2019-07-07 19:30

溫網／收大滿貫350勝 費德勒公開年代第一人

2019-07-07 14:49

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

NBA／湖人補卡珍斯 詹皇發賀文

2019-07-08 00:22

中職／兩千安出爐鬆一口氣 彭政閔再拚不可能的200轟

2019-07-07 21:48

溫網／謝淑薇女雙再闖關 台將對決有譜

2019-07-07 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top