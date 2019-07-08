少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

赴美挑戰大聯盟的水手先發投手菊池雄星在上週六對運動家投出睽違已久的一場好球。前六局僅失一分的菊池雖然在第七局遭對手接連擊出安打，又因隊友失誤多丟兩分吞下敗投，但這已是他將近兩個月以來首次投滿七局，防禦率也終於又回到四字頭的4.94。

水手隊先發投手菊池雄星難得出現一場好投，在球場上就有點「搖擺」了起來，一掃6月份防禦率是7.03的陰霾。 美聯社 分享 facebook

上一次菊池投滿七局雖已事隔兩月，但許多球迷仍記憶猶新。不僅是因為當時首次作客紐約的菊池完全壓制洋基托瑞斯（Gleyber Torres）、沃特（Luke Voit）勒梅休（DJ LeMahieu）等一干強打投了5.1局的無安打比賽，最後主投7.2局僅被擊出3支安打及投出1次保送只失1分，幫助水手以10:1大勝。更重要的是，在比賽中轉播單位持續拍到菊池疑似在帽舌下緣塗上大量松焦油，且整場比賽不斷用手去觸摸的「不雅」畫面。

幸好如今大聯盟已不再像當年抓到皮內達（Michael Pineda）使用松焦油那樣看重此事——當時皮內達不但當即被驅逐出場，事後還受到禁賽十場的處分。5月8日的那場比賽中，裁判從未走上投手丘檢查菊池的手跟球帽，比賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）也未對此多做評論，就連受制於菊池的幾位洋基球員包括捕手羅曼恩（Austin Romine）、外野手梅賓（Cameron Maybin）也是一派不在乎，沃特甚至直言：「很多人都有用（松焦油）啊。」言下之意顯然根本不值得大驚小怪。這也反映出一部份投手慣用松焦油已是大家心照不宣的「潛規則」，有些打者甚至還「樂見」投手用它來增加對球的掌握——以免他們一不小心「手滑」把時速近百英哩的速球往打者頭上砸。

大聯盟允許打者在球棒上的使用松焦油，以避免揮棒後球棒飛出去，但投手使用的話就是作弊了。 歐新社資料照片 分享 facebook

但或許是這場具爭議性的比賽影響了菊池的心理，包括「松焦油」比賽在內，他的生涯前9場先發48.1局投球只被擊出5支全壘打，防禦率是可圈可點3.54。而且將對手打者的OPS壓到只有.638，WAR則高達1.2——在所有大聯盟投手中位居第14名。但自「松焦油」比賽後，菊池表現判若兩人。即使算上上週六的好投，最近10場先發防禦率仍高達6.30，對手OPS則是宛如一線強打的.988，而且50局投球被轟出多達14發全壘打。最慘的是這段時間內菊池的WAR掉到變成負值（-0.6，全大聯盟倒數第9）。換句話說，他近兩個月的表現甚至連小聯盟投手也不如。

菊池突然大走鐘的原因何在？撇開心理因素、停用松焦油等捕風捉影的猜測不談，光就數據面來看，首先菊池慣用的三種球路——快速球、滑球及曲球平均球速近兩個月都掉了一英哩有餘。此前他的速球雖不算特別快（平均時速93.4英哩），猶在先發投手平均水準（92.7英哩）之上，足以躲過大聯盟打者的大棒狙擊。根據Fangraph網站統計，菊池前9場先發有51%的配球是速球，靠速球降低失分的能力約略等於聯盟平均。但近10場先發他的速球球速掉到只有92.3英哩，威力也隨之大幅下降——每投100記速球會比聯盟平均多失1.91分，已經掉到全大聯盟排名倒數第五。

菊池雄星轉大聯盟後，剛開始也蠻強的，但突然遇到連續3場都是3.1局就被打退場的比賽，讓人覺得十分可疑。李組長眉頭一皺，發現案情並不單純。 歐新社資料照片 分享 facebook

球速下降對菊池傷害最大的還不是他的速球，而是他原本最拿手用以克敵制勝的滑球。前9場先發中菊池的滑球平均時速達86.8英哩，不但快而且績效能排進全大聯盟前6名，僅次於太空人兩大強投韋蘭德（Justin Verlander）及柯爾（Gerrit Cole）、同鄉前輩田中將大等一干好手。近10場比賽菊池的滑球成效卻匪夷所思地掉到末段班的等級——平均每投100球比聯盟平均多失2.59分，同樣敬陪末座。

季初的好表現顯不足以抵銷菊池這兩個月的低潮，在目前投球局數達標的80位先發投手中，他的防禦率4.94排名倒數第8。雖說他的隊友今年守備一團糟（水手這一季各項守備進階數據幾乎都是倒數前三的等級），但菊池的FIP——排除守備影響的防禦率——反倒比他的防禦率高出許多（5.36，全聯盟倒數第4）。

菊池雄星球速突然狂掉，滑球威力大減，在4連敗的4場比賽中，15局投球就被打38支安打，其中有8支是全壘打，根本就是打擊練習機啊！ 美聯社 分享 facebook

特別值得令人玩味的是，除了投不好還被洋基前老闆罵作「肥蟾蜍」的悲情投手伊良部秀輝、第一年就「勇奪」保送王但猶有14勝的石井一久，以及最後讓洋基GM凱許曼（Brian Cashman）不得不承認完全「是場災難」的井川慶之外，大多數從日職轉戰大聯盟的先發投手包括開啟先河的野茂英雄、吉井理人，繼之而來的老將黑田博樹、川上憲伸及岩隈久志，以至晚近日職生涯與菊池還有部份重疊的達比修有、田中將大及前田健太，或許是憑藉著過去在另一職業聯盟的豐富經驗，再加上初來乍到大聯盟打者仍不熟悉其球路的先天優勢，在他們挑戰大聯盟的第一年中都能享有一定程度的「新手紅利」，投出中上甚至是前段班的優異成績（如下表）。像是掀起一股「龍捲風」的野茂第一年不但入選明星賽外加勇奪新人王及三振王，還在賽揚獎票選名列第四。後繼的達比修及田中將大也都頭一年就入選明星賽。

tyruschen 分享 facebook

而季初一度因出手藏球動作讓打者摸不著頭緒大受媒體讚賞，也確曾匕刃一閃投出幾場好球的菊池卻似乎完全不曾享有前輩的優勢。其實早從球季前六場先發開始，菊池的防禦率就一路爬升到4.68。包括松焦油事件在內的五月前幾場比賽讓他的表現看似大有好轉，防禦率也降到本季最低點的3.43，但緊接而來的就是將近兩個月的大低潮。總的來說，菊池上半季的表現是完全不及格的。他目前的WAR只有0.5，在所有固定先發的投手中排名倒數第6。對水手的貢獻度不但遠不及隊上其他先發投手如李克（Mike Leake，WAR 2.0）、岡薩雷斯（Marco Gonzales，1.1），甚至不如非固定先發的老將米隆（Tommy Milone）及勒布朗克（Wade LeBlanc，0.7）。

井川慶就是失去自信後表現一落千丈，菊池雄星要是步他後塵，水手就要虧大了。 歐新社資料照片 分享 facebook

這當然不是對菊池寄予厚望，今年一月剛在他身上撒下五千多萬美金的水手所能夠預見的（其中包含3年4300萬美元保證合約及付給西武的一千多萬入札金，這還沒算上附帶的1年1300萬球員選擇權）。更嚴重的是，在五月戰績直線下滑後，水手高層對本季早已不做「非分之想」。包括已出清的布魯斯（Jay Bruce）及英卡納西恩（Edwin Encarnacion）兩位砲手和上述WAR暫居全隊第一的李克在內，幾乎所有陣中球員個個都是高層心目中隨時可變賣的商品。恰恰只有半年前剛簽下3年合約外加4年6600萬球隊選擇權的菊池，以及跟菊池同年仍在領基本工資的明星外野手漢尼格（Mitch Haniger）還被水手高層視為是打造長遠未來不可或缺的非賣品。但菊池現階段令人失望的表現，雖不至於像井川慶當年一報到就讓洋基前總教練托瑞（Joe Torre）在內的所有高層傻眼，卻也難免令人聯想到——這是否又會成為大聯盟球隊在日職投手身上的另一筆失敗投資。