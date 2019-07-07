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MLB／加州強震來襲 道奇球場熱情不減

2019-07-07 16:11世界日報 編譯組／綜合報導

南加州規模7.1大地震撼動正在比賽的洛杉磯棒球場，然而大多數粉絲處變不驚，比賽中...
南加州規模7.1大地震撼動正在比賽的洛杉磯棒球場，然而大多數粉絲處變不驚，比賽中的道奇與教士兩隊球員更是渾然不覺。 美聯社
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5日晚上南加州規模7.1大地震撼動正在比賽的洛杉磯棒球場，然而大多數粉絲處變不驚，比賽球員更是渾然不覺，投手還在天搖地動之下投出三球。

道奇隊當晚迎戰前來踢館的聖地牙哥教士隊，是兩隊四連戰的第二戰。道奇隊由王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）先發，但終場教士隊3：2獲勝。

比賽進行至四局下半，赫南德茲（Enrique Hernandez）上場打擊，此時電視轉播鏡頭開始上下晃動，棒球場計分板、電線桿與看台座位全都搖擺起來。粉絲很快知道是地震，紛紛喊「哇！」但他們多數處變不驚，按兵不動，一些粉絲甚至起立歡呼。不過上層看台震動比較強烈，有人還是被嚇到離座落跑。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，由於球員區位於最下層，因此他起先真的不知道發生地震。正在打擊的赫南德茲也渾然不知繼續揮棒，教士隊投手勞爾（Eric Lauer）也繼續投球。

勞爾在天搖地動之下先投一個壞球，第二球是好球，第三球被打成界外球。不過赫南德茲發現看台有騷動，不明白發生什麼事，先走出打擊區，直到球童上前送棒球給主審，赫南德茲才從球童口中得知發生地震。

赫南德茲後來揮出高飛球被接殺，結束四局下半，棒球場響起卡洛金（Carole King）名曲「天旋地轉」（I Feel the Earth Move）。

位於看台上層的媒體包廂電視機強烈震動，但道奇隊播報員戴維斯（Joe Davis）與球評郝西塞（Orel Hershiser）都保持鎮定。然而戴維斯還是不可置信問說：「他們怎麼還能繼續比賽？」郝西塞也說：「我真不懂球員怎麼會沒發現？」

不過球場上倒是有一人知道發生地震，那就是道奇隊三壘教練艾柏（Dino Ebel）。艾柏拚命對正在球員區的佛度戈（Alex Verdugo）大叫揮手，佛度戈才發現球員區的欄杆在搖晃。不過由於艾柏揮手太過積極，差點害佛度戈看到想吐。

地震發生時，守護神簡森（Kenley Jansen）正坐在球員休息室沙發上，他起先懷疑自己是否頭暈，跑去健身房打聽，結果休息室震得更厲害。他事後正色表示，道奇棒球場可容納5萬6000人，這不是鬧著玩的。

道奇赫南德茲棒球
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