MLB／超慢曲球致敬逝世隊友 天使希尼：我該做的

2019-07-07 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



天使先發投手希尼用日前逝世隊友史凱格斯的招牌曲球當第一球，當做另類的開球儀式。 美聯社 分享 facebook

天使今天以0：4不敵太空人，但先發投手希尼（Andrew Heaney）一開賽就演出動人一幕，用日前逝世隊友史凱格斯（Tyler Skaggs）的招牌曲球當第一球，當做另類的開球儀式，他賽後表示，「老實講，我只是覺得應該要這麼做。」

希尼是史凱格斯在天使陣中最要好的朋友，噩耗發生後的第一場先發，他決定以特別的方式向這位英雄早逝的隊友致意，一局下面對太空人首名打者史布林格（George Springer），第一球投出超慢曲球，象徵史凱格斯的招牌，接著才開始這場先發投球工作，在大聯盟官網的紀錄上，這一球甚至沒有球速。

天使捕手加爾諾（Dustin Garneau）在希尼出手前就先知會主審和史布林格，也跟史布林格示意他可以揮擊，不過史布林格回應他會收手，「顯然地天使現在很不好受，所以我並不想打壞，我非常敬重希尼，也很榮幸能成為這件事的一分子。」

天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）也以子弟兵的行為為榮，「這是一個很棒的致敬，用曲球做為比賽的第一球，我認為這球應該要判好球才對。」

希尼此役最終繳出五局丟兩分的成績吞下敗投，被同場先發的柯爾（Gerrit Cole）以七局無失分、9K給比下；天使「二刀流」大谷翔平這戰四打數有一支二壘安打，打擊率3成07仍是全隊最高。