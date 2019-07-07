MLB／多等5年 田中將大遞補明星賽直呼意外

2019-07-07 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



田中將大多等五年後，終於再次入選明星賽。 美聯社 分享 facebook

菜鳥年因為手肘傷勢錯過登上大聯盟明星賽的機會，田中將大多等五年後，終於即將迎接這遲來的一刻，他在今天收到好消息，將遞補左肩出狀況的史卓曼（Marcus Stroman）入選美聯明星隊，直呼真是又驚又喜。

和五年前挾帶上半季12勝4敗、2.51防禦率有落差，本季招牌指叉球失常的他，18場先發只有5勝5敗、防禦率3.86，也難怪田中將大也感到意外，「我跟你們其他人的反應一樣很驚訝，因為從不覺得會被選上，尤其從數據上來看的話，我都在想明星賽假期要做什麼了。」

田中將大成為今年唯一一位入選明星賽的日本球員，他補充說道，「我是很開心沒錯，2014年我被選中明星賽，但事與願違，我沒能去參加，這次又有機會前往，成為這慶典的一部分，我很高興，如果我能出賽投球就太棒了，當你回顧棒球生涯時，這會是值得我驕傲的一件事。」

加上田中將大，洋基這次將派出五人代表團參加明星賽，另外還有勒梅休（DJ LeMahieu）、桑契斯（Gary Sanchez）、托瑞斯（Gleyber Torres）和查普曼（Aroldis Chapman），沒有入選的老將沙巴西亞（CC Sabathia）也會一同前往，回到老東家接受大聯盟表揚生涯成就。