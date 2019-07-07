MLB／和柳賢振拚塞揚獎 薛則11K收7連勝還盜壘

2019-07-07 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國民王牌薛則（Max Scherzer）今天再度突顯自己是道奇韓籍左投柳賢振的國聯塞揚獎最大競爭者，對上皇家的比賽，他先發七局無失分，還送出11次三振，連續五場都有雙位數三振的演出，而在攻擊方面，薛則此役不但敲出一支安打，還跟著跑出生涯第二盜，全能發揮率領球隊以6：0大勝。

穿上國民前身博覽會的復古水藍色球衣出賽，薛則只被敲出四支安打，另有一個四壞球保送，防禦率已降到2.30，全聯盟暫排第三，連續繳出14場優質先發的他，自六月起戰無不勝，目前正處生涯最佳的七連勝，也是國民隊史自1997年馬丁尼茲（Pedro Martinez）後第一人，本季戰績為九勝五敗。

這周剛喜迎第二個女兒的薛則，上半季呈現倒吃甘蔗，自5月下旬以來，近九場先發為64局投球、六責失分、94次三振、九保送、防禦率0.84，中間他還一度因賽前熱身鼻骨斷裂，卻絲毫不影響火熱狀態，下一戰他將挑戰連六場送雙位數三振，追平自己生涯最長紀錄。

薛則生涯累積91場雙位數三振，讓其他現役強投看不到車尾燈，另外，今年趕在明星賽前累積181K，只比去年同期少1K，成為大聯盟史上第三位，能連續兩年在上半季破180K的投手，並肩強森（Randy Johnson）和萊恩（Nolan Ryan），他去年最後也達成單季300K的紀錄。

薛則今天兩打數一安打，四局下他從皇家先發投手斯帕克曼（Glenn Sparkman）手中敲出右外野安打上壘，隨後跑出本季第一盜，同時也是生涯第二盜，引來全場球迷起立鼓掌，大聯過去100年來，只有另兩位投手可以兩度完成10K以上並跑出盜壘成功，分別為萊恩有兩次，吉布森（Bob Gibson）有三次。