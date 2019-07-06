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MiLB／江少慶5.2局飆7K拿勝投 張育成相挺敲2安

2019-07-06 12:07中央社 台北6日電

江少慶。 擷圖自推特
江少慶。 擷圖自推特
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旅美印地安人隊小聯盟3A投手江少慶，今天對紅人隊先發出賽5.2局飆出7次三振，失掉2分責失分，表現不差，張育成相挺敲2安，印地安人隊以6比4拿勝、江少慶拿下本季第6勝。

印地安人隊3A今天與紅人隊交手，江少慶任印地安人隊先發投手，江少慶首局面對首名打者就被敲出全壘打，接著被敲二壘打，但即時回穩，連飆3K、沒有擴大失分，江少慶2到5局被敲出零星4支安打，但力守不失分。

6局2人出局後，江少慶再被敲出全壘打，接著被敲二壘打，6局沒能投完，印地安人隊3比2領先時提前退場。

印地安人隊野手張育成今天先發打第2棒、守二壘，打擊也有表現，4局敲出安打，靠著隊友二壘打跑回分數，7局再敲出安打，今天總計4打數敲出2支安打，有1得分，賽後打擊率2成24。

印地安人隊今天打線得分效率佳，6局下半單局2發全壘打，再添3分、拉大領先差距，紅人隊比賽後半隊追分不及，印地安人隊順利拿下勝利。

江少慶今天總計用102球投5.2局，被敲8支安打，包括2發全壘打，投出7次三振、2次保送，失掉2分皆為責失分，拿下個人本季第6勝。

紅襪隊3A野手林子偉今天與費城人隊比賽先發打第2棒、守右外野，單場4打數沒有安打表現，吞下1次三振，紅襪隊終場以2比3吞敗。

印地安人江少慶
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