MLB／賈吉、賈納開砲 洋基連兩天延長賽贏光芒

2019-07-06 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



賈吉開轟。 路透 分享 facebook 洋基與光芒的美聯東區前兩名對決，連續兩天都殺進延長，洋基「複製貼上」相同劇本，在延長11局灌進4分，主砲賈吉（Aaron Judge）敲陽春砲、老將賈納（Brett Garnder）補上三分砲，為比賽定調，洋基以8：4擊敗光芒。

兩隊昨天就已經打到延長10局才分出勝負，由桑契斯（Gary Sanchez）的三分砲為洋基奠定勝負，終場以8：4撂倒光芒；今天不只比分相同，也同樣都是延長賽決勝。

洋基此役推出日籍投手田中將大先發，前六局投完還握有3：2領先，但第七局先被敲出安打後，保送與暴投連發，教練團決定換投，仍因安打再失2分，全都記在田中將大帳上，總計先發6.1局失4分。

洋基在八局上就靠希克斯（Aaron Hicks）的陽春砲追平比分，九局打完以4：4進入延長，第11局賈吉以單場第二轟、陽春砲打破僵局，洋基在兩人出局後連敲兩安打，進占一、三壘，賈納在球數0好2壞時，將一記97.6哩直球轟成三分砲，洋基單局兩度砲轟史坦尼克（Ryne Stanek）。

洋基帶著4分領先進入11局下，卻贏得一點都不輕鬆，「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）在滿壘情況下面對范姆（Tommy Pham），先是連續3顆壞球，讓教練團嚇出一身冷汗，最終一記掃向二壘的強勁平飛球遭到接殺，有驚無險收下比賽勝利。

光芒先發投手、「二刀流」新秀麥凱（Brendan McKay），今天切換回「投手模式」，先發5局被敲6安打、失3分，無關勝敗。