MLB／賈吉、賈納開砲 洋基連兩天延長賽贏光芒

賈吉開轟。 路透 分享 facebook 洋基與光芒的美聯東區前兩名對決,連續兩天都殺進延長,洋基「複製貼上」相同劇本,在延長11局灌進4分,主砲賈吉(Aaron Judge)敲陽春砲、老將賈納(Brett Garnder)補上三分砲,為比賽定調,洋基以8:4擊敗光芒。

兩隊昨天就已經打到延長10局才分出勝負,由桑契斯(Gary Sanchez)的三分砲為洋基奠定勝負,終場以8:4撂倒光芒;今天不只比分相同,也同樣都是延長賽決勝。

洋基此役推出日籍投手田中將大先發,前六局投完還握有3:2領先,但第七局先被敲出安打後,保送與暴投連發,教練團決定換投,仍因安打再失2分,全都記在田中將大帳上,總計先發6.1局失4分。

洋基在八局上就靠希克斯(Aaron Hicks)的陽春砲追平比分,九局打完以4:4進入延長,第11局賈吉以單場第二轟、陽春砲打破僵局,洋基在兩人出局後連敲兩安打,進占一、三壘,賈納在球數0好2壞時,將一記97.6哩直球轟成三分砲,洋基單局兩度砲轟史坦尼克(Ryne Stanek)。

洋基帶著4分領先進入11局下,卻贏得一點都不輕鬆,「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)在滿壘情況下面對范姆(Tommy Pham),先是連續3顆壞球,讓教練團嚇出一身冷汗,最終一記掃向二壘的強勁平飛球遭到接殺,有驚無險收下比賽勝利。

光芒先發投手、「二刀流」新秀麥凱(Brendan McKay),今天切換回「投手模式」,先發5局被敲6安打、失3分,無關勝敗。

