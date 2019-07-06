MLB／法院剛判無罪 費城人外野手因家暴整季禁賽

2019-07-06 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大聯盟官方今天宣布，費城人明星外野手赫雷拉（Odubel Herrera）因違反家暴條例，今年剩下賽季遭到禁賽，就算球隊闖進季後賽，他也無緣貢獻一己之力。

27歲的赫雷拉5月時在賭場裡因對女友施暴而遭到逮捕，警方指出受害者的脖子和肩膀有明顯外傷，全案在這周開庭審理，雖然法院最終宣判無罪，但被費城人暫時擺在離隊名單中的他，現在確定這季不會再歸隊。

大聯盟主席席曼弗瑞（Rob Manfred）發表聲明，「我的團隊已經完成赫雷拉家暴案的調查，在看過所有證據後，我得到赫雷拉違反條例的的結論，今年剩下賽季他都無薪禁賽。」赫雷拉也同意不會上訴。

這不是大聯盟第一次將和法院「唱反調」，將獲判無罪的涉嫌家暴球員禁賽，過去包含洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）、大都會終結者法米利亞（Jeurys Familia）和老將雷耶斯（Jose Reyes），都曾被大聯盟用「家法」伺候，不過赫雷拉卻是當中禁賽最長的，費城人今年賽季還剩下85場比賽，他將全部缺席；這也是大聯盟2016年實施家暴條例以來，禁賽場次第二多，僅次於教士托瑞斯（Jose Torres）的100場。

赫雷拉隨即發表聲明，接受大聯盟懲處自己的不恰當行為，並向費城人球團、隊友和球迷致歉，和他簽下合約至2021年的費城人也回以善意，「我們對赫雷拉接受這一切感到激勵，表示他願意從此學習，糾正他的行為。」