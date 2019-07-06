MLB／紅襪戰績失色 總裁點名先發投手問題最大

2019-07-06 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪挑戰衛冕大業，但戰績至今不振，總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）忍不住說重話，直接點名先發輪值，「我無法說它們有在任何時候幫助我們拿下勝利。」

去年銳不可擋的紅襪，今年消失無蹤，至今戰績僅46勝41敗，僅在美聯東區排名第三，如果無法在下半季重整旗鼓，衛冕軍團可能被擋在季後賽門外，更別提挑戰連霸。

唐布洛斯基對此當然很不滿意，直接點名先發投手就是最大問題，「他們是一群非常有天賦的投手，被預期應該要帶領我們贏球，那也是我認為他們很優秀的原因，但現在我無法說他們有在任何時候幫助我們贏球。」

唐布洛斯基指出，「牛棚一直是眾矢之的，但我多次認為這樣的批判並不公平，問題是整體性的，我們在許多方面都沒有達到預期。」

紅襪先發輪值中，僅普萊斯（David Price）防禦率在4以下，王牌投手塞爾（Chris Sale）本季至今只拿3勝8敗、防禦率4.04；先發輪值失色的原因之一，還有因手術從4月18日後就不曾出賽的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）。

報導中指出，按照紅襪教練團目前的盤算，伊瓦迪復出後可能將移往牛棚，在唐布洛斯基點名先發投手是戰績不佳的主因後，也令人好奇他們是否會在交易市場上補強先發投手。