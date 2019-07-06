MLB／葉力奇為全壘打賽練打 轟破海盜球場外船玻璃

2019-07-06 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



海盜球場外的阿勒格尼河，有一艘船的玻璃因為被打破而請警察協助，案情主角竟是大聯盟全壘打王葉力奇（Christian Yelich），在客場賽前為他的全壘打大賽練習手感所致，讓美國記者幽默寫下，「他沒被逮捕啦。」

儘管挾帶全聯盟最多的31轟迎戰下周即將到來的全壘打大賽，釀酒人主砲葉力奇仍展現報名就要得獎的企圖心，並且勤加練習開轟技巧，就連造訪海盜主場也把握賽前時間，將球一顆顆扛出場。

葉力奇特地請來前馬林魚教練尚恩（Pat Shine）幫忙餵球，2016年前隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）拿下全壘打大賽冠軍時，就是由他擔任餵球工作，結果這次練打也的確看到成效，葉力奇把好幾球都敲到球場外，甚至落入緊鄰海盜主場旁的阿勒格尼河中，其中一球打到停泊的船隻，導致窗戶玻璃炸裂，還驚動了警方。

釀酒人記者在推特寫下這段趣事，也被葉力奇拿來轉推，還貼上聳肩的圖案表示無辜，也證明自己沒被警方帶走；他的隊友布勞恩（Ryan Braun）聽聞後也笑說，「以後傳奇故事不同了，變成，『你聽過葉力奇和船的事嗎？』」

根據最新全壘打大賽賠率，葉力奇目前以二賠七，被看好程度僅次於海盜代表貝爾（Josh Bell）的一賠三，兩位超級菜鳥的大都會阿隆索（Pete Alonso）和藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），則以一賠五同居第三。