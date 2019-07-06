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MLB／回發跡地印地安人 沙巴西亞明星賽將獲表揚

2019-07-06 06:57聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

洋基老牌左投沙巴西亞。 法新社
洋基老牌左投沙巴西亞。 法新社
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大聯盟明星賽下周就要在印地安人主場登場，官方今天宣布，38歲的洋基老牌左投沙巴西亞（CC Sabathia）將在明星賽，回到這個他出道的前東家接受表揚，為今年即將結束19年大聯盟生涯的他留下美好記憶。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，「我們很高興，沙巴西亞和他的家人即將在克里夫蘭加入我們，這裡是他大聯盟生涯起步之處，我們期待在明星賽表彰他的許多成就。」

沙巴西亞是1998年印地安人選秀第一輪名單，2001年登上大聯盟，當年以17勝5敗、防禦率4.39，獲美聯新人王票選第二名，2007年他再以19勝7敗、防禦率3.21的成績，摘下美聯塞揚獎，隔年季中，他被交易至釀酒人，並幫助釀酒人打進季後賽，季後投身自由市場，和洋基簽下七年1.61億美元合約，雙方三度續約合作至今。

待在洋基的11年間，沙巴西亞一到來就幫球隊帶回2009年世界大賽冠軍，個人更成為美聯冠軍系列賽MVP，穿條紋衣的前三年，他塞揚獎票選皆能排進前五。

今年賽季沙巴西亞依序達標3000K和250勝，成為大聯盟史上第14位能同時擁有這兩項里程碑的投手，直接預約名人堂一席之地。

球場之外，沙巴西亞也經常熱心公益，積極參與社區事務，三度被提名克萊門特獎，他和妻子2008年成立基金會，幫助城裡需要幫助的孩童，透過運動和教育獲得自我認同。

沙巴西亞大聯盟洋基
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