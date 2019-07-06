MLB／「拿我的合約來賭」 馬恰多押教士比道奇早奪冠

2019-07-06 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



教士球星馬恰多。 美聯社 分享 facebook 為了與道奇球迷對嗆，教士球星馬恰多（Manny Machado）不惜拿身家打賭，以他的3億美元合約下注教士會比道奇更早奪冠，美國媒體與球迷已等著看，馬恰多的「祭品文」會有怎樣的結局。

馬恰多去年為道奇「打工」半季，還是無法完成道奇的爭冠美夢，本季以10年3億美元合約轉戰教士，今年只要一返前東家道奇主場出賽，噓聲早已是家常便飯，昨天更流出一段他與道奇球迷打口水戰的影片。

影片中，馬恰多才剛站上打擊準備區，場邊一位男性球迷向他嗆聲：「你會有十年沒季後賽可打！」馬恰多不甘示弱回應，「我拿我的合約打賭，我們會在你們之前贏得世界大賽冠軍。」

馬恰多的賭注有多瘋狂？道奇雖從1988年後就不曾拿過冠軍，但近幾年戰力完整、成績穩定，已經連續六年以國聯西區第一進入季後賽，連續兩年在世界大賽爭霸，每年都被預期是奪冠熱門球隊，今年也是大聯盟率先達陣60勝的球隊。至於教士，戰績僅42勝45敗、排名國聯西區第四。

美國媒體笑稱，「馬恰多對他的球隊很有信心，但多有信心呢？他願意拿他的3億美元合約來打賭。」也進一步指出，教士的農場陣容，確實值得讓馬恰多對未來10年抱持信心，但看看道奇今年的陣容，「馬恰多可能會對他的發言後悔。」