MLB／柳賢振10勝到手 本季17戰14場優質先發

2019-07-05 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



柳賢振。 路透 分享 facebook 明星賽前的最後一場先發，道奇南韓左投柳賢振再度繳出一場壓制好投，面對教士先發6局，只被敲3安打、無失分，率領道奇以5：1贏球，「柳胖」將帶著上半季10勝、防禦率1.73的鬼神般成績，以先發投手之姿站上明星賽投手丘。

道奇在第二局靠曼西（Max Muncy）的陽春砲首開紀錄，第5局和第6局各添2分，包括貝林格（Cody Bellinger）的陽春砲、本季第30轟出爐，都幫助道奇一路領先，也因此錯過締造一項難得紀錄。

此役賽前，道奇已經連續五場再見勝，今天因為贏得太順而畫下句點，無緣追平2000年由皇家締造的大聯盟紀錄。

教士打線前六局遭到柳賢振的壓制，直到第八局才攻破鴨蛋，靠2支安打與捕逸拿下唯一分數。

柳賢振第五度叩關終於拿下第10勝，明星賽前共先發17場，其中14場為優質先發，累積10勝2敗、防禦率僅1.73，109局投球飆出出99次三振，僅10次保送，上半季鬼神般的表現，早早引起媒體討論他爭奪國聯塞揚的可能性。

柳賢振以勝投為上半季畫下句點，而他早已獲得將領軍國聯明星隊的自家道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）欽點，將在明星賽先發，成為韓籍投手史上第一人。