爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

日前才順利拿下中職30年上半季冠軍Lamigo桃猿隊竟然對外宣布公開兜售球隊，無疑是為中職丟下一枚震撼彈。這支即將挑戰三連霸隊伍，包括前身La New熊隊，在加入職棒16年裡，為台灣職棒圈立下不少劃時代作為與貢獻，但終究仍抵不住虧損壓力，如今只好宣佈忍痛割愛，再次凸顯出在台灣目前經營職棒困境。

大聯盟同意讓目前屬地在坦帕灣的光芒，與蒙特婁洽談有關於未來合作事宜與可能性，這對於坦帕灣球迷來說是一則噩耗。 美聯社 分享 facebook

反觀，在大聯盟上星期宣告同意讓目前屬地在坦帕灣的光芒，與一直試圖招攬大聯盟入駐的加拿大蒙特婁洽談有關於未來合作事宜與可能性，這對於坦帕灣與聖彼得堡地區球迷來說也是一則噩耗。

光芒隊一直以來都在為自己找到一個新家。目前光芒隊與現今純品康納球場(Tropicana Field)租約即將於2027年到期，過去幾年光芒老闆史登堡(Stu Sternberg)屢次向聖彼得斯堡市爭取新場館，甚至去年7月份，光芒隊還提出一系列新主場設計藍圖與規劃，宣稱如果資金到位，新場館預計可在2023年啟用，但是至今當地市政府對此沒有正面回應，乃至於今日光芒構想把一部份的主場季賽場次移師至他地，好以增進財源，而望球若渴蒙特婁，正是光芒可以考慮對象。

位於加拿大蒙特婁自從博覽隊出走後，近年來又開始對於棒球與大聯盟產生興趣。過去兩年大聯盟分別在蒙特婁舉辦過幾場季前熱身賽都吸引不少球迷入場觀賽且都得到不少好評，因此更是加深了大聯盟對於這前大聯盟城市印象。再加上，蒙特婁市政府也積極試探參與大聯盟可能性，因此正好與光芒隊一拍即合。不過，這並不代表光芒即將從聖彼得堡撤退，因此如要付諸實踐仍有許多障礙必須去克服。

光芒老闆史登堡(左)向外尋求財源與客源聲明，無非是向當地政府攤牌，為的就是那一座光芒迷夢寐以求新主場。 美聯社 分享 facebook

然而這些障礙在史登堡眼中看來，都是可以用來向當地市政府換得一座新主場重要籌碼。而日前大聯盟釋出開綠燈讓光芒可以向外尋求財源與客源聲明，何嘗不是一場與史登堡所演出大戲，目的無非是向當地政府攤牌，為的就是那一座光芒迷夢寐以求新主場。這座新場館造價為8億9200萬美金，然而這筆錢要由誰來負責，就成為大聯盟、光芒與當地政府之間角力。

當地政府希望光芒隊能夠自行籌款至少4億7500萬美金，也就是一半資金來建造該球場，可是在苦無企業支持的下，使得至今光芒仍舊無法籌到該筆款項。依照史登堡經營光芒隊手法就可以看出，想要從他手中多拿出錢來投資新球場，應該是不太可能，所以大聯盟才會認可光芒遠赴加拿大尋找新館可能性。

史登堡之所以如此小氣，從當地民眾捧場程度就可以略知一二。根據統計，光芒隊的球迷入場人數乃是美聯最低，在大聯盟中也僅比同鄉馬林魚隊高些許，平均入場人次僅1萬4000人上下，本季開賽至今已經有不少比賽入場人數少於1萬人，今年5月份迎戰藍鳥場次甚至還出現5786人隊史新低觀眾入場人數。按照美國媒體調查，球場設備老舊、交通不便利與球團無法凝聚當地民眾向心力等，都是球迷不願意入場看球原因。

蒙特婁自從博覽隊出走後，近年來又開始對於棒球與大聯盟產生興趣，圖為2004年在主場進行的最後一場比賽。 路透 分享 facebook

未來就算短期內光芒並不會因此搬家到蒙特婁，可是在魚不肯幫水，水也不願意幫魚惡性循環下，光芒想要在坦帕當地爭得一座新場館可說是遙遙無期，這也為光芒於2027年後離開佛羅里達佈下了最好藉口，到時候受傷最深的莫過於是死忠光芒球迷了。之後，坦帕想要再次找回大聯盟球隊可能就要向蒙特婁請教了。