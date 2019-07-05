MLB／啤酒浴慶生涯首勝 王維中：好冷

2019-07-05 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



王維中。 美聯社 分享 facebook 運動家旅美左投王維中今天對雙城後援2.1局無失分，球隊終場以7：2贏球，王維中喜收大聯盟生涯首勝，賽後隊友用啤酒浴為他慶祝，王維中笑說：「好冷！」他也透露，去年前往韓職打拚，能否再延續大聯盟生涯看似未知數，也讓這一勝令他更感興奮。

運動家今天出戰雙城，兩隊打完前四局處於1：1平手，第五局運動家先發投手安德森（Tanner Anderson）被敲連續安打先失1分，由王維中登板解危一、二壘有人危機，面對卡斯楚（Jason Castro）以飛球出局安全下庄。

運動家在五局下攻下2分逆轉戰局，王維中在第六局先對巴克斯頓（Byron Buxton）投出保送，隨後以內野飛球出局、雙殺搞定這個半局。第七局續投，王維中用滾地球連收兩出局數，接著在滿球數情況下靠變速球三振沙諾（Miguel Sano）。

王維中投2.1局退場，共用35球，20球是好球，沒被敲出安打，投出一次三振、一次保送，沒有失分，防禦率下修1.56。

運動家打線則由塞米恩（Marcus Semien）扮演最大功臣，第五局先敲追平陽春砲，第八局再敲滿貫砲，將比分差距從3：2擴大為7：2，也讓王維中的勝投更加篤定。

王維中在大聯盟生涯第三季、第34場出賽盼到生涯首勝，他透過翻譯表示，去年旅美生涯暫畫句點，前往韓職打球，不確定能否再回到大聯盟，今天可以拿到這一勝，感到特別興奮；對於隊友賽後送上的啤酒浴，王維中則笑答：「好冷」。

總教練梅爾文（Bob Melvin）稱讚王維中的表現，「每一次當我們必須依賴他，他都能挺身而出，他值得這一勝。」