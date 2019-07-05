MLB／洋基、大都會若包辦打擊王 將是史上第一次

2019-07-05 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基勒梅休（左）與大都會麥尼爾（右）目前暫居美聯、國聯打擊王。 美聯社 分享 facebook 洋基勒梅休（DJ LeMahieu）與大都會麥尼爾（Jeff McNeil）目前暫居美聯、國聯打擊王，成績若維持到季末，將是史上第一次紐約兩隊同時拿下打擊王。

麥尼爾去年在菜鳥年打出3成29打擊率，今年在上半季尾聲來到3成49，居大聯盟最佳，對於打擊王獎座，他表示：「這不是我現在關心的事，當我看到自己的名字在最前面，我會想看看前後發生的事，等到球季快結束我還能留在上面，我才會想更多。」

勒梅休今天賽前打擊率為3成42，排名美聯最高，他在2016年效力洛磯時曾拿下國聯打擊王，當時的總教練威斯（Walt Weiss）表示：「他一直都在好的狀況，也把自己放在對的位置，有非常好的棒球智商，對比賽的感覺也很好。」

如今是勇士首席教練的威斯，在擔任洛磯教頭時常常安排勒梅休上場，原因是：「他是個不需要照顧的球員，把他的名字填進打序裡，他會照顧好自己，完美的球員，一年聽不到他說十個字，都用比賽成績說話，完全是藍領工人的表現，有他在球隊很棒。」

勒梅休認為麥尼爾是個好打者，「很積極，非常具有競爭力，而且在打席上很穩定，看他打球很有趣。」麥尼爾則說：「勒梅休感覺無論球投到哪他都能打，我知道他今年在得點圈有跑者時對球隊很有貢獻，需要打長打時他都能表現。」