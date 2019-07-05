MLB／後援奪生涯首勝 王維中成台灣投手第4人

2019-07-05 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



運動家旅美左投王維中今天對雙城中繼2.1局無失分，拿下生涯首勝，他是第四個在大聯盟以後援為生涯勝場開張的台灣投手，前三人分別為李振昌、曾仁和與胡智為。

王維中在今天盼到生涯首勝，他至今在大聯盟的34場出賽，全數都是後援登板，想拿勝投需要一點機緣巧合，今天就是在他登板後的下個半局，運動家單局搶下2分逆轉，並一路領先到終場，才讓這場勝投終於兌現。

歷來共11位台灣投手站上大聯盟，加上今天的王維中在內，共八人留下勝場紀錄，曹錦輝、王建民、郭泓志、陳偉殷都是以先發取得生涯首勝，李振昌、曾仁和、胡智為和王維中則是後援奪下生涯首勝。

李振昌效力印地安人時，於2014年9月6日出戰白襪，兩隊打到延長10局，李振昌在第10局後援0.2局無失分，印地安人在下個半局以再見安打結束比賽，李振昌取得勝投。

曾仁和與胡智為的生涯首勝都在2017年9月29日到手，當時身披小熊戰袍的曾仁和在第9局登板，一路投到11局等到超前分，以3局無失分的後援好投拿下生涯首勝；同一天，當時效力光芒的胡智為，中繼1局失1分，因隊友在下個半局打下7分逆轉，也幸運進帳首勝。

曾在大聯盟出賽，但未有勝投紀錄的台灣投手，則有倪福德、羅嘉仁，以及本季首升大聯盟的黃暐傑。