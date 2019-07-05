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MLB／托瑞斯遞補進明星賽 洋基23歲以下史上第三人

2019-07-05 07:52聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

洋基教頭布恩（Aaron Boone）昨天還在為子弟兵沒入選明星賽而抱屈，今天托瑞斯（Gleyber Torres）就因光芒二壘手洛伊（Brandon Lowe）進傷兵而遞補入選。

「我好興奮啊。」托瑞斯在對光芒賽前得知這項消息後表示：「這是夢想成真，我超級興奮能夠打明星賽，等不及要去克里夫蘭了。」

布恩昨天才說：「托瑞斯沒入選根本就是笑話。」今天早上就接到總管凱許曼（Brian Cashman）的電話，通知他托瑞斯入選了，布恩表示：「我很興奮，這是很棒的起床方式，托瑞斯很值得入選，22歲就有兩次明星賽紀錄。」

托瑞斯去年首度在大聯盟出賽，就入選明星賽，今年連兩年入選，讓他成為洋基史上第三位在23歲以前兩度入選明星賽的球員，前兩人是傳奇球星曼托（Mickey Mantle）以及迪馬喬（Joe DiMaggio）。

生涯第一年就有出色表現的托瑞斯，今年沒有遇到「二年級症候群」，2成98的打擊率以及19轟、50打點的成績，進入明星賽有實際成績作為靠山。

布恩表示：「有許多人感覺想讓自己變得更棒，托瑞斯就是其中一人，而且並不傲慢，只是對自己的期望，他專注在比賽的細節，他知道這樣能夠幫助他成長，達到不同的層級。」

托瑞斯原本打算跟家人在明星周待在坦帕好好放鬆，如今計畫要改了，托瑞斯表示：「任何事都有發生的意義，現在感覺很好。」

洋基隊年輕球員托瑞斯(右)。 路透
洋基隊年輕球員托瑞斯(右)。 路透
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