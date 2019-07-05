MLB／生涯首勝到手！王維中後援2.1局無失分

2019-07-05 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



運動家旅美左投王維中的生涯首勝，在大聯盟生涯第三年、第34場出賽到手！王維中今天在第五局登板化解一、二壘有人危機，隊友適時在下個半局打下超前分，以3：2超前雙城，一路領先到終場以7：2獲勝，王維中投2.1局無失分取得勝投，這是他的生涯第一勝，也是本季台灣投手首度進帳勝投。

兩隊前四局打完形成1：1，第五局運動家先發投手安德森（Tanner Anderson）被敲連續安打，先因一支二壘安打和一支一壘安打失掉1分，再被敲安後，教練團決定換投，由王維中登板解危一、二壘有人危機，面對卡斯楚（Jason Castro）以飛球出局安全下庄。

運動家在五局下就由首位打者塞米恩（Marcus Semien）陽春砲先扳平比分，接著還是無人出局、滿壘的大好機會，坎納（Mark Canha）敲出雙殺打，運動家仍跑回超前分，以3：2領先雙城。

王維中在第六局先對巴克斯頓（Byron Buxton）投出保送，隨後以內野飛球出局、雙殺搞定這個半局。第七局續投，王維中用滾地球連收兩出局數，接著在滿球數情況下靠變速球三振沙諾（Miguel Sano）。

王維中投2.1局退場，共用35球，20球是好球，沒被敲出安打，投出一次三振、一次保送，沒有失分，防禦率下修1.56。

運動家的1分領先一路維繫到第八局，塞米恩在滿壘時開轟，他的單場第二發全壘打一棒擴大領先為7：2，也將王維中的勝投鎖上一道保險。

今年是王維中在大聯盟的第三個賽季，前33場出賽沒有留下任何勝敗紀錄，此役在落後的情況下登板守住失分危機，並在下個半局等到隊友援助超前分，終於嘗到生涯首勝滋味。