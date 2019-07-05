從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

大聯盟明星週前的7月初，通常是球季剛進行完一半又多一點賽程的時間點，此時球員累積的數據樣本規模，已達到具有代表意義的程度。攤開大聯盟數據排行榜，目前在「美聯打擊率」這個項目底下排名第一的，是紐約洋基隊的內野手勒梅休（DJ LeMahieu），他坐擁.342的高打擊率和全聯盟第二多的110支安打。今年季前如果有任何人說，勒梅休能在離開素有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場（Coors Field）、轉戰從未效力過的美聯球隊後，隨即打出現階段如此亮眼、寫下生涯最佳的打擊成績（打擊三圍：.342／.387／.531（打擊率／上壘率／長打率）），相信幾乎沒有人會認真看待他的話。（所有數據、資訊，截至7月4日止）

勒梅休本季在洋基的發揮和表現無疑令人感到意外，也是讓許多基迷感到無比開心的驚喜。勒梅休到洋基，更可說是大聯盟2018到2019年的休賽季，最成功的戰力補強案例。

勒梅休本季轉戰洋基之後，打擊表現竟然比過去在落磯時還要好，跌破眾多專家眼鏡！ 美聯社 分享 facebook

回顧今年1月，洋基宣布以兩年2400萬美金的合約簽下勒梅休，希望能補足先發游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）動完手肘韌帶置換手術、進行復健無法出賽所留下的內野深度缺口。只是頗令人質疑的是，勒梅休雖然能守一壘、二壘、三壘，但他並非游擊手（生涯前八年只在游擊守過四局），而且洋基在簽下勒梅休的前10天，才剛跟老將土洛威斯基（Troy Tulowitzki）締結合約，並表明如果土洛威斯基春訓狀況沒問題，就會讓他跟托瑞斯（Gleyber Torres）分攤游擊守備工作。勒梅休的加入，頂多是幫要分攤游擊工作量的托瑞斯守一些二壘的場次。此外，洋基就算要補葛瑞格里歐斯缺陣時的板凳深度，砸下平均年薪1200萬美元的條件，又有一種殺雞焉用牛刀之感。

從今年年初的情勢來看，洋基簽下勒梅休的舉措，並沒有百分之百的對症下藥，感覺像是繞了一段路才通往明明有直達道路的終點。

洋基在季前簽下勒梅休只是要他當二壘手托瑞斯的替補，讓托瑞斯有餘力能幫老將土洛威斯基守一下游擊，結果卻陰錯陽差讓勒梅休變成主將。 美聯社 分享 facebook

勒梅休加盟前，洋基預定的內野陣容：

一壘：佛伊特（Luke Voit）／柏德（Greg Bird）

二壘：托瑞斯（Gleyber Torres）

游擊：土洛威斯基／葛瑞格里歐斯（預計6月歸隊）

三壘：安都哈（Miguel Andujar）

沒錯，在這樣的預定陣容下，能守游擊以外內野其他三個位置的勒梅休，確實可被視為內野調度的一枚活棋，但最多就是一名不固定先發的替補。要說打擊實力，今年以前連兩季OPS+（經球場因素校正過後的進階進攻指數）皆不達聯盟平均水準的勒梅休，比不上佛伊特、托瑞斯、安都哈，而且論年紀和潛力，季前已經30歲的勒梅休，也看似已走過生涯巔峰，沒有太多剩餘的潛力值得開發，從洋基團隊的角度來看，更多的出賽幾乎應該留給較年輕的托瑞斯、安都哈等人才是。

然而，任誰也沒料到，洋基今年一開季就遭遇可說是史無前例的嚴重傷兵瘟疫，有一度躺在傷兵名單的球員多到，洋基必須派出有六名非開幕賽先發球員的打線。以下是4月底洋基作客天使時排出的先發打線：

第一棒 勒梅休 三壘手

第二棒 佛伊特 指定打擊

第三棒 賈納（Brett Gardner） 中外野手

第四棒 托瑞斯 游擊手

第五棒 福特（Mike Ford） 一壘手

第六棒 塔克曼（Mike Tauchman） 右外野手

第七棒 羅曼恩（Austin Romine） 捕手

第八棒 艾斯特拉達（Thairo Estrada） 二壘手

第九棒 韋德（Tyler Wade） 左外野手

當已經遠離生涯巔峰的35歲老將賈納，都必須扛下先發第三棒的位置時，就可以知道當時被多重傷病問題困擾的洋基，有多捉襟見肘。不過最神奇的是，洋基在上半季那段沒有史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）、葛瑞格里歐斯、安都哈、王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）、後援大將貝坦西斯（Dellin Betances）的日子裡（安都哈、塞佛里諾、貝坦西斯至今仍未歸陣），仍然打出令人瞠目結舌的佳績。從4月23日到6月21日賈吉傷癒歸隊，洋基的戰績是36勝17敗，同期僅次於道奇，勝率全聯盟第二好。

面對傷兵累累的考驗，洋基不僅全身而退，還打出在全聯盟名列前茅的佳績，這其中自然有不少無名英雄跟異軍突起的年輕球員，跳出來撐住洋基的戰力，但原本看上去不太重要的板凳深度補強——新加盟的中生代球員勒梅休——卻是洋基這段逆流而上之旅最居功厥偉的功臣。

不說你可能不知道，現階段洋基陣中綜合貢獻指數WAR值（《Baseball Reference》版本）最高的球員，就是勒梅休，高達4.1，代表他在攻守兩端的發揮、提供的價值，居洋基全隊之首。4.1的WAR值，也是休賽季期間所有轉隊球員中最高者，拿到全聯盟跟所有野手相比，亦能排在第六名的高位，而排在勒梅休前面的，全都是足以競爭今年年度最有價值球員獎的名將，包含貝林傑（Cody Bellinger，6.8）、楚奧特（Mike Trout，5.5）、耶律齊（Christian Yelich，4.6）、查普曼（Matt Chapman，4.4）、布萊格曼（Alex Bregman，4.1）等人。

勒梅休今年的主要價值來源，是他的打擊。曾在2016年跌破眾人眼鏡以.348打擊率拿下打擊王頭銜的他，其實打擊底子不錯，手眼協調和觸球能力很強，不容易被三振，不過以前的他滾地球率偏高，而且太側重推打，以致於即便他擁有不錯的揮棒力量（平均擊球初速都有90英里以上的水準，算在大聯盟前段班），但長打產出仍相當有限。此外，作為一個落磯球員，勒梅休自然也背負落磯打者都有的原罪：不管打擊成績有多出色，都還是會被外界質疑是受到主場庫爾斯球場有利打者的特性灌水。

過去兩季勒梅休身穿落磯制服，單季的進攻指數都至少有.749以上的水準，以能守二壘的內野手來說不算太差，但若從考慮到球場因素的OPS+來看，勒梅休2017和2018年的進攻火力跟聯盟平均相較，都少了大約10％左右，而造成此一現象的主因就是庫爾斯球場的特性。勒梅休的打擊數據多少因庫爾斯球場而膨風，所以他以往在落磯的帳面累積型數據可能都要打個折扣，才足以反映他實際的打擊實力。

勒梅休過去在落磯時雖然曾拿過國聯打擊王，但被認為球場的幫助很大，他生涯在落磯主場的打擊率高達.329，在客場戰只有2成7左右。 歐新社資料照片 分享 facebook

此外，勒梅休整個生涯在主場的打擊水平，都比在客場好。去年他在科羅拉多的最後一年，客場的進攻指數只有.698，不僅遠低於他在主場的進攻指數.793，也比聯盟其他選手平均在客場的打擊成績差了百分之七。

來到今年，勒梅休脫離了比紐約更適合打者發揮的科羅拉多，用常理推斷他的打擊數據應該會有所退步，降到跟其過去在落磯「客場的打擊成績」差不多。但勒梅休本季克服了他在非庫爾斯球場表現平庸的窘境，到目前為止打出超過.900的優異進攻指數。

細究勒梅休本季打擊成績進步的關鍵，主要可歸納成三點：

一、對滑球的攻擊改善

勒梅休去年對大多數球種的打擊火力都不至於太差，唯獨對滑球卻屢屢吃鱉。2018年勒梅休對滑球的打擊率僅.215、加權上壘指數wOBA也只有.222（wOBA可視為針對長打加權的上壘率，聯盟平均為.318）。或許是觀察到勒梅休去年不善攻擊滑球的數據，今年投手對勒梅休使出滑球的比例，創下其生涯來球佔比的新高，達到20.4％，想說用勒梅休過去打不好的球路來壓制他。孰料來到本季，勒梅休大幅改善他對滑球的進攻火力，對滑球的打擊率上升到.282、wOBA也提高到.342，所以可以說投手提高對勒梅休使用滑球的策略，不只沒有達到預期的目的，甚至還收到反效果。

勒梅休生涯逐年對滑球的加權上壘指數wOBA。勒梅休去年對滑球的表現非常不理想，今年回到兩年前和2016年他拿下打擊王的水準後，整體打擊表現亦有所改善。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

二、拉打比例提升、強擊球比例上升

去年以前，勒梅休是比較罕見的「極端推打型」打者，2015到2017連三年的推打球比例都超過37％（聯盟平均為25.5％），非常驚人。不過我們都知道，打者要能釋放較大的揮棒力量，拉打才是最佳解，因此勒梅休過去極端反方向攻擊的打擊型態，雖然能幫他多製造一些安打，也讓他不用面對任何守備佈陣的問題，但卻不利於他的長打發揮。近兩年，勒梅休將反方向球的比例壓低到30％左右，拉打球比例亦從原本經常不到20％的狀態，提升到2018和2019年大約25％的水準。拉打比例的提高，有助於勒梅休的揮棒力量釋放和長打產能，過去兩年他擊球初速95英里以上的強擊球比例就逐季增加，從2017年的41.2％，上升到今年的45.2％，整體擊球品質有所上揚。

左圖為勒梅休2015年的擊球分佈比例，右圖則為勒梅休今年的擊球分佈比例，可以發現勒梅休今年的拉打球比例，明顯高於2015年。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

三、提高擊球仰角、增加平飛球和飛球比例

「把球打得強，但如果球都往地上跑，也只是枉然。」這是近年許多打者追逐「飛球革命」的基本哲學。勒梅休也算是跟上「飛球革命」潮流的一份子，但他並沒有因此而完全轉性、從滾地球型打者變成飛球型打者，而是有感地改善過去滾地球過高的擊球型態。勒梅休今年的滾地球率48.7％，還是高於聯盟平均45.6％，但比起2015年的55.4％和2017年的57.1％，已經做出非常大的轉變。2016年勒梅休拿下打擊王時，他的滾地球率下降到52.9％，是其生涯在2018年以前最低的滾地球率數字，隔年他的滾地球率回升到57.1％，打擊成績亦隨之顯著衰退，由此可見對勒梅休而言，減少滾地球率是一個能讓他打擊成績進步的手段。

勒梅休生涯逐季的滾地球比例，可以發現大方向的趨勢是，勒梅休一直在想辦法減少擊出滾地球的數量。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

今年勒梅休48.7％的滾地球率毫無疑問是他的生涯新低，而他近兩年的飛球比例也達到其生涯前七年不曾企及的程度，搭配上本季一併進步的擊球初速、擊球品質和強擊球比例，毋怪勒梅休本季的場上產出和打擊數據，能有如此大幅度的躍進。

一個當初被認為沒有對症下藥、有點不明所以的補強，半年後卻成為球隊貢獻度最高、上半季無論攻守兩端皆最受倚重的野手，勒梅休本季加盟洋基後的發展，已蔚為今年大聯盟球界最值得激賞的佳話。甚至，他有機會挑戰成為史上首位在兩聯盟都拿下打擊王的球員。

從現在回頭看，你可以說洋基總管凱許曼（Brian Cashman）是先知，預期到球隊可能會遭遇的困境，還有勒梅休打擊上的進步；你也可以說凱許曼只是運氣好，天時地利人和各種條件配合下，才讓勒梅休的簽約變得如此有價值。不過到頭來，你還是不得不配合洋基的經營團隊，他們之所以能長久強盛、歷久不衰，不單是因為資源多、錢財多而已，他們往往也比其他多數球隊更懂得怎麼聰明花錢。