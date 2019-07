MLB／紀念史凱格斯 天使球衣繡45號到季終

天使剩餘球季都將穿上繡有45號補丁的球衣,以紀念驟逝的投手史凱格斯。 美聯社 分享 facebook

天使左投史凱格斯(Tyler Skaggs)逝世,為讓紀念他且讓大家持續記住這位優秀球員,天使決定穿著繡有45號的球衣直到賽季結束。

史凱格斯離世的隔天,天使才恢復與遊騎兵的比賽。該場比賽所有人都穿上有著45號黑色補丁的球衣出賽,開賽前更在投手丘上畫上大大的45號字樣,天使兩位投手希尼(Andrew Heaney)與貝卓西恩(Cam Bedrosian)更在悼念儀式時一同舉起史凱格斯的球衣。

今天,天使官方於推特上發佈一張繡著史凱格斯和45號的補丁,並寫說:「我們會穿著有著這個補丁的球衣紀念史凱格斯直到賽季結束。」

難掩喪失隊友之痛,楚奧特(Mike Trout)於今日沈痛表示:「昨天大概是我經歷過最艱難的一天,也是我打過最...艱難的比賽之一。」

隨著史凱格斯的離去,巴瑞亞(Jaime Barria)補上了空缺。巴瑞亞透過翻譯表示,本場比賽他竭盡心力為史凱格斯打球,並說:「我會想念他,他毫無疑問是個優秀的人。」

每個人的思念都等值,就像球隊的心意一樣,球迷們紛紛留下鮮花、球帽、棒球及照片等紀念史凱格斯的信物,紀念他不平凡的左投曲球。

