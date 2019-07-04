MLB／紀念史凱格斯 天使球衣繡45號到季終

2019-07-04 16:26 聯合新聞網 綜合報導



天使剩餘球季都將穿上繡有45號補丁的球衣，以紀念驟逝的投手史凱格斯。 美聯社 分享 facebook

天使左投史凱格斯（Tyler Skaggs）逝世，為讓紀念他且讓大家持續記住這位優秀球員，天使決定穿著繡有45號的球衣直到賽季結束。

史凱格斯離世的隔天，天使才恢復與遊騎兵的比賽。該場比賽所有人都穿上有著45號黑色補丁的球衣出賽，開賽前更在投手丘上畫上大大的45號字樣，天使兩位投手希尼（Andrew Heaney）與貝卓西恩（Cam Bedrosian）更在悼念儀式時一同舉起史凱格斯的球衣。

今天，天使官方於推特上發佈一張繡著史凱格斯和45號的補丁，並寫說：「我們會穿著有著這個補丁的球衣紀念史凱格斯直到賽季結束。」

難掩喪失隊友之痛，楚奧特（Mike Trout）於今日沈痛表示：「昨天大概是我經歷過最艱難的一天，也是我打過最...艱難的比賽之一。」

隨著史凱格斯的離去，巴瑞亞（Jaime Barria）補上了空缺。巴瑞亞透過翻譯表示，本場比賽他竭盡心力為史凱格斯打球，並說：「我會想念他，他毫無疑問是個優秀的人。」

每個人的思念都等值，就像球隊的心意一樣，球迷們紛紛留下鮮花、球帽、棒球及照片等紀念史凱格斯的信物，紀念他不平凡的左投曲球。