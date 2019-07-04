MLB／近期狀態低迷 塞爾：沒這麼沮喪過

2019-07-04 15:49 聯合新聞網 綜合報導



紅襪王牌塞爾本季持續低迷，自己坦承從沒這麼沮喪過。 美聯社 分享 facebook

在紅襪今日輸給藍鳥比賽中，塞爾（Chris Sale）主投5.2局即挨9安，失5分，表現十分掙扎，賽後表示，「從來沒這麼沮喪過」。

此役為塞爾近六戰先發第一次輸球，輸球不打緊，還被對手敲3轟，狂丟5分。不過這不是他第一次被打得滿頭包，本季他總共2次挨3轟，上次當苦主是在開幕戰對上馬林魚的時候。

塞爾賽後十分沮喪，他說：「我本應該是球隊重要的一部份，投手群重要的一部份，甚至是最大的支柱。我知道我是誰，應該做些什麼，但我沒有辦到。我現在3勝8敗，有夠難看，球隊需要更好的我，但我沒有做到。」他繼續說：「你們現在看到的大概是至今最沮喪的我。」

在此之前，塞爾生涯9戰藍鳥曾繳出5勝1敗，0.160防禦率的優秀成績單，但他無法延續這股氣勢，反倒是目前已經第3次對藍鳥丟至少4分自責分；另外本季對戰藍鳥還沒贏過，7.96防禦率更是完全不合格。

塞爾持續重申自己狀況慘到不行，「我速球投不好，變速球也很糟，變化球不是被打就是投不進好球帶。我好一段時間沒正常發揮了，這很令人沮喪。」

塞爾此戰至明星賽前預計都不會再出賽，直到在主場迎戰道奇才會亮相，這代表他有9天能夠調適，並嘗試找回身手。