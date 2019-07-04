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MLB／生涯首次完美一局 天才小史7.1局飆14K

2019-07-04 15:24聯合新聞網 綜合報導

「天才小史」史特拉斯堡此役繳出7.1局、14次三振優質好投，包括完成生涯首次「完...
「天才小史」史特拉斯堡此役繳出7.1局、14次三振優質好投，包括完成生涯首次「完美一局」。 美聯社
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國民今日主場迎戰馬林魚，先發投手「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）繳出7.1局、14次三振優質好投，包括完成生涯首次「完美一局」，為國民隊史第4次、本季聯盟第5次，助國民以3:1贏球。

史特拉斯堡此役主投7.1局，局局送給打者三振，更在第4局上僅用9球就讓馬林魚打線連吞3K。先是讓古柏（Garrett Cooper）呆站看著球進壘，被主審拉弓下場；接著投出一記四縫線速球讓另一打者渥克（Neil Walker）揮棒落空；最後則是用二縫線速球解決卡斯楚（Starlin Castro）。9球用球中，有5球為速球，3球變速球，1球曲球。

生涯首次「完美一局」讓小史成為隊史第3位達成的球員，隊史第一人為席摩曼（Jordan Zimmermann），王牌薛則（Max Scherzer）分別在2017、2018各完成一次。

另外，根據聯盟紀錄，小史甫完成的完美半局，為本賽季第5次，本季曾完成過的球員分別是紅襪賽爾（Chris Sale）的2次，以及藍鳥潘農（Thomas Pannone）和釀酒人海德（Josh Hader）各一次。

國民獲勝後本季戰績首次超過5成，目前位居國聯東區第3。

卡斯楚

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