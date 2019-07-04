MLB／遊騎兵場外擺鮮花 德州粉絲哀悼史凱格斯

2019-07-04 17:00 世界日報 編譯組／綜合報導



天使隊遠征在外粉絲自動在棒球場外哀悼。 世界日報。 分享 facebook

由於洛杉磯天使隊在德州比賽，粉絲無法利用看球賽表達悼念英年早逝的投手史凱格斯（Tyler Skaggs），連日來自動前往天使棒球場的粉絲不絕於途。

目前天使棒球場大門已掛出「史凱格斯，1991-2019」與他的遺照，大螢幕也播出同樣畫面。地上擺滿粉絲留下的鮮花，不少父母帶小孩前來哀悼。