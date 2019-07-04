MLB／全壘打大賽沒有他 大谷證實沒收到邀約

2019-07-04 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟今天公布全壘打大賽完整參賽名單，天使「二刀流」大谷翔平的名字並未出現在其中。 美聯社 分享 facebook

大聯盟今天公布全壘打大賽完整參賽名單，天使「二刀流」大谷翔平的名字並未出現在其中，他在賽後證實，並未收到大聯盟的邀請，但他表示仍期待有一天能參與這項盛會。

全壘打大賽參賽名單這幾天陸續曝光，大聯盟在今天上午10時公布完整名單與對戰陣容，以31轟列第一種子的葉力奇（Christian Yelich）將在首輪對戰藍鳥新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），第二種子為28轟的大都會新秀阿隆索（Pete Alonso），首輪對戰印地安人桑塔納（Carlos Santana）。

另外兩組對戰則為太空人布萊格曼（Alex Bregman）面對道奇彼德森（Joc Pederson）、海盜貝爾（Josh Bell）出戰勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

本季以純打者身分出賽的大谷翔平，多次表達有意參戰，但毫無意外並未出現在名單內，今天他在天使以6：2擊敗遊騎兵賽後受訪，證實並未接到大聯盟的邀約。

大谷表示，「或許當我開始敲全壘打，成為全壘打型的打者時，我就會收到邀請吧！」當地媒體對此特別提到，「這是一位作為打者出賽時，153場敲出34轟的人所說的話。」