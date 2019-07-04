親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

運動筆記心態不見了【焦點人物】敢不敢更快？麵包師傅徐君宇力求突破：「想證明自己！」
健行筆記中央山脈分段大縱走預告片-大北北段(星元帽-白猴下東澳)桃園･大溪･溪洲山P型
NBA2019夏季聯賽- 馬刺vs.灰熊 (7月3日)2019夏季聯賽- 國王vs.勇士 (7月2日)

MLB／全壘打大賽沒有他 大谷證實沒收到邀約

2019-07-04 12:06聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

大聯盟今天公布全壘打大賽完整參賽名單，天使「二刀流」大谷翔平的名字並未出現在其中...
大聯盟今天公布全壘打大賽完整參賽名單，天使「二刀流」大谷翔平的名字並未出現在其中。 美聯社
分享

大聯盟今天公布全壘打大賽完整參賽名單，天使「二刀流」大谷翔平的名字並未出現在其中，他在賽後證實，並未收到大聯盟的邀請，但他表示仍期待有一天能參與這項盛會。

全壘打大賽參賽名單這幾天陸續曝光，大聯盟在今天上午10時公布完整名單與對戰陣容，以31轟列第一種子的葉力奇（Christian Yelich）將在首輪對戰藍鳥新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），第二種子為28轟的大都會新秀阿隆索（Pete Alonso），首輪對戰印地安人桑塔納（Carlos Santana）。

另外兩組對戰則為太空人布萊格曼（Alex Bregman）面對道奇彼德森（Joc Pederson）、海盜貝爾（Josh Bell）出戰勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

本季以純打者身分出賽的大谷翔平，多次表達有意參戰，但毫無意外並未出現在名單內，今天他在天使以6：2擊敗遊騎兵賽後受訪，證實並未接到大聯盟的邀約。

大谷表示，「或許當我開始敲全壘打，成為全壘打型的打者時，我就會收到邀請吧！」當地媒體對此特別提到，「這是一位作為打者出賽時，153場敲出34轟的人所說的話。」

大聯盟大谷翔平

相關新聞

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

MLB／兩大紀錄同時達陣 哈波紀錄球被丟回場內

2019-07-04 10:43

MLB／簽約金30萬美元 「新竹大谷」加盟響尾蛇

2019-07-04 08:54

MLB／胡智為遭指定轉讓 本季台將第二人

2019-07-04 07:57

MLB／明星賽沒托瑞斯 洋基教頭：根本是笑話

2019-07-04 07:50

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

MLB／就是對亞當斯沒輒 陳偉殷再度挨轟

2019-07-04 09:29

MLB／史凱格斯猝死 天使痛失的第11位好手

2019-07-03 17:50

MLB／史凱格斯高中就展天賦 洛時：不凡的左投少年

2019-07-03 17:37

MLB／葉力奇第31轟空響 傳球失誤葬送比賽

2019-07-03 15:33

MLB／今日戰績表 洋基輸大都會中止連31場全壘打紀錄

2019-07-03 14:44

MLB／安德魯斯本季三度盜本壘 寫個人與隊史紀錄

2019-07-03 13:06

MLB／痛失摯友史凱格斯 國民柯賓改穿45號致哀

2019-07-03 11:46

MLB／洋基斷連31場開轟 地鐵大戰遭大都會逆轉

2019-07-03 11:13

MLB／曾32打數0安 基特：連小黃司機都來教我

2019-07-03 10:21

MLB／史凱格斯猝逝 大谷：文字無法形容的哀傷

2019-07-03 09:18

MLB／再解鎖二刀流打擊 光芒麥凱4支0有點糗

2019-07-02 15:35

MLB／今日戰績表 葉力奇揮出本季第30轟釀酒人3連勝

2019-07-02 14:40

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／3隊會晤雷納德 外媒曝與湖人會談內容

2019-07-03 13:20

中職／桃猿宣布轉手 新軍味全龍虧大了？

2019-07-04 09:28

日職／王柏先發對西武首度4支0 火腿5:3拉連勝

2019-07-03 20:06

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

NBA／林書豪動向預測 美華裔總統參選人也亂入

2019-07-03 17:30

中職／桃猿轉賣讓人不捨 第6隊路仍漫長

2019-07-03 15:59

中職／猿隊尋求買主 唯一要求「留在桃園」

2019-07-03 16:51

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

2019-07-03 16:47

NBA／雷納德下封口令 未來動向超神祕

2019-07-04 10:24

中職／跟不上職棒發展腳步 劉玠廷：困難決定

2019-07-03 13:16

中職／劉玠廷證實虧損嚴重 每年請總公司支援

2019-07-03 17:40

中職／猿隊季中預告轉賣 4家企業否認接手

2019-07-03 14:29

NBA／灰熊太陽交易案 考佛、傑克森互換東家

2019-07-04 08:55

溫網／3盤只打58分鐘擺爛？ 湯米奇首輪獎金沒了

2019-07-03 14:42

中職／談桃猿轉賣決定 各球團發表看法

2019-07-03 18:50

NBA／與老鷹達成交易 灰熊終於擺脫帕森斯

2019-07-04 11:26

NBA／兩年700萬美元 馬揚諾維奇加盟獨行俠

2019-07-04 11:38

中職／日媒報導王柏融前東家轉賣 日網友喊驚訝

2019-07-03 16:18

中職／場均2千人到7千人 猿隊仍頂不住虧損壓力

2019-07-03 15:48

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

中職／猿隊轉手違規？馮勝賢：現階段協助最重要

2019-07-03 17:55

助拳人評比／布拉許最猛洋砲 王柏融長打待加強

2019-07-04 07:00

溫網／開老車古典風 費德勒最想和喬丹喝一杯

2019-07-03 18:48

溫網／謝淑薇晉單打第三輪 詹家姊妹雙打也開胡

2019-07-03 19:41

中職／轉賣保密到家 劉玠廷：想親口向全隊宣布

2019-07-03 17:15

MLB／史凱格斯猝死 天使痛失的第11位好手

2019-07-03 17:50

MLB／胡智為遭指定轉讓 本季台將第二人

2019-07-04 07:57

中職／聯盟要等桃猿開記者會 馮勝賢：非常震驚

2019-07-03 13:43

中職／16年虧損16億！桃猿轉賣最快年底易主

2019-07-04 00:34

溫網／第二輪碰澳洲壞小子 納達爾：是場硬仗

2019-07-03 13:10

中職／奪冠後、五隊前... 猿隊起碼值6億

2019-07-03 23:51

MLB／明星賽沒托瑞斯 洋基教頭：根本是笑話

2019-07-04 07:50

MLB CUP／陳江和趕場看兒子比賽 安慶首戰告捷

2019-07-03 14:53

中職／Lamigo賣隊心情 前兄弟領隊洪瑞河最懂

2019-07-04 09:26

MLB／葉力奇第31轟空響 傳球失誤葬送比賽

2019-07-03 15:33

MLB／兩大紀錄同時達陣 哈波紀錄球被丟回場內

2019-07-04 10:43

NBA／喜歡職業進攻模式 狀元威廉森：更好運作

2019-07-03 17:37

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

中職／第12支消失的球隊 聯盟球隊變動多

2019-07-03 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top