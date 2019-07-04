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MLB／兩大紀錄同時達陣 哈波紀錄球被丟回場內

2019-07-04 10:43聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

生涯1000安和200轟，費城人強打哈波（Bryce Harper）用一次揮棒就...
生涯1000安和200轟，費城人強打哈波（Bryce Harper）用一次揮棒就搞定。 美聯社
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生涯1000安和200轟，費城人強打哈波（Bryce Harper）用一次揮棒就搞定，他今天出戰勇士在第六局敲出陽春砲，兩個生涯生涯里程碑同時達標，為大聯盟史上第一人。

費城人今天以2：9不敵勇士，但還是有值得慶祝的事，以13年合約前進費城人的哈波，第一年就有大紀錄誕生，他在此役賽前已累積999安和199轟，兩項個人里程碑「聽牌」，哈波不浪費時間，從勇士先發投手威爾森（Bryse Wilson）手上敲出全壘打，同時達陣兩項紀錄。

事實上，哈波不只是1000安、200轟同時達陣的史上第一人，就連同時完成各種千安與各種百轟的案例，大聯盟過去都不曾有過。

紀錄球轟出全壘打牆，但哈波不必擔心如何要回這顆球，因為撿到球的勇士球迷，氣到直接將球丟回場內，意外為哈波省了換回紀念球的麻煩。

哈波的生涯紀錄，勇士「貢獻良多」，200支全壘打裡就有29發砲轟勇士，居對戰各隊之冠，生涯第100轟也是在美國時間2016年4月14日對勇士敲出，而且還是一發滿貫砲；他的2000安裡，對戰馬林魚的130安最多，勇士的118安排名第二。

21歲威爾森成為紀錄苦主，但他先發6局僅失2分，以優質先發摘下本季首勝；勇士全場9分有8分是靠全壘打取得，唐納森（Josh Donaldson）第四局敲出三分砲，勇士在第六局灌進6分大局，包括萊利（Austin Riley）的三分砲和喬伊斯（Matt Joyce）的兩分砲。

勇士哈波

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