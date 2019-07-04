MLB／就是對亞當斯沒輒 陳偉殷再度挨轟

2019-07-04 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



馬林魚旅美左投陳偉殷今天登板再度挨轟，八局下在兩出局後遭國民亞當斯（Matt Adams）狙擊陽春砲，馬林魚在最後一局的攻勢進占滿壘，但只靠觸身球擠回1分，終場就以1：3不敵國民。

兩隊今天進行三連戰的第二戰，國民由史特拉斯堡（Stephen Strasburg）先發，演出7.1局只被敲出2安打、無失分好投，還狂飆14次三振，隊友多茲爾（Brian Dozier）在第六局敲出兩分砲，奧援小史帶勝投資格退場，最終取得第10勝。

馬林魚在八局下、0：2落後時推出陳偉殷接替投球，先遭首位打者瑞登（Anthony Rendon）敲出安打，隨後製造雙殺，卻未因此解決該局危機，下一棒面對亞當斯，一記88.7哩滑球滑球遭他轟向中右外野，將分數差距擴大為3：0。陳偉殷隨後再因四壞和觸身保送讓國民進占一、二壘，逼得教練團喊出暫停，最終以飛球出局收下第三個出局數。

陳偉殷此役共用21球，12球是好球，被敲2安打、失1分，防禦率8.18，他本季與亞當斯對決4打席被敲2安打，都是全壘打，分別為一發三分砲和一發陽春彈。

馬林魚在九局上掀起最後反撲，以三支連續安打攻占滿壘，普洛（César Puello）靠觸身球幫球隊擠回1分，此時輪到陳偉殷的棒次，由李維拉（Yadiel Rivera）代打，吞下再見三振。