MLB／簽約金30萬美元 陳聖平加盟響尾蛇

2019-07-04 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



響尾蛇陣營再添一名台灣球員，根據大聯盟官網公告的國際自由球員簽約，畢業於新竹市成德高中的18歲陳聖平確定以30萬美元（約新台幣932萬）簽約金，成為響尾蛇歷來簽下的第四名台將。

美國時間7月2日為新的年度國際自由球員開市，各隊爭取海外新秀開跑，在大聯盟官網簽約消息中也出現台灣球員的名字。

陳聖平吸引美職球探注意已久，儘管身高僅174公分，但在場上守備位置多元，不僅投打俱佳，被高中隊友稱為「新竹大谷翔平」，且內、外野都能守，也有蹲捕經驗，這回在大聯盟官網中的登錄守備位置則是游擊，赴美後可能將以內野為主。

響尾蛇隊史首名台將為在2014年以50萬美元簽約金簽下的黃暐傑，他在去年季中交易轉戰遊騎兵，本季等到大聯盟初登板；隔年響尾蛇再以30萬美元簽下右投林凱威，目前在1A打拚，捕手林家正則是透過選秀挑戰美職，在今年獲響尾蛇第14輪籤選中，簽約金12.5萬美元，已在日前分發短期1A。

大聯盟今年的最大國際自由球員合約，目前由洋基簽下多明奎茲（Jasson Dominguez）和運動家簽下波森（Robert Puason）的510萬美元並列，兩人皆來自多明尼加。