MLB／胡智為遭移出40人名單 本季台將第二人

2019-07-04 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



旅美投手胡智為本季轉戰印地安人，今年還沒等到前進大聯盟的機會，先在今天接獲通知移出40人名單，他將按程序進入指定轉讓（DFA）名單，接下來七天內可能面臨釋出、交易，或是續留印地安人小聯盟。

胡智為在2013年與雙城簽約赴美闖蕩，旅美生涯已經兩度因交易轉隊，先是2015年季中被打包送到光芒，他在2017年4月23日站上大聯盟，成為史上第12位升上大聯盟的台灣球員，兩季累積11場出賽、23局，拿下1勝1敗、防禦率3.52，去年季末再被交易到印地安人。

胡智為以40人名單內球員身分參與印地安人大聯盟春訓，開季從3A出發，等待晉升機會，卻先在今天因為球隊向光芒換來維拉茲奎茲（Andrew Velazquez），40人名單讓位，胡智為按程序進入DFA名單。

胡智為昨天才剛透過臉書分享心情，他貼出與江少慶、張育成的合照，寫著：「很開心今年同與兩位非常優秀的球員在同一隊，大家互相鼓勵成長，雖然今年遇到瓶頸，但關關難過關關過，相信一切很快會會回到軌道上！謝謝各位球迷朋友的支持！不會氣餒的。」

胡智為本季在3A成績欠佳，15場出賽繳出1勝4敗、防禦率7.95，成為今年第二位遭移出40人名單的台灣球員，另一人為曾仁和，他在季初還一場未投時就遭小熊放進DFA名單，隨後釋出，改以小聯盟合約加入遊騎兵，續拚美職生涯。