MLB／明星賽沒托瑞斯 洋基教頭：根本是笑話

2019-07-04 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



明星賽名單始終不見陣中內野手托瑞斯（Gleyber Torres）的名字，洋基教頭布恩（Aaron Boone）有火氣的批評：「我認為這是笑話！」

今年大聯盟明星賽將於7月10日在印地安人進步球場登場，洋基共三人入選，分別是進入先發名單的桑契斯（Gary Sanchez）和勒梅休（DJ LeMahieu），以及後援投手查普曼（Aroldis Chapman）。

布恩對明星賽出賽名單不太滿意，今天在大聯盟公布因傷退出的球員遞補名單後直言，「我覺得托瑞斯沒入選根本就是笑話，這太滑稽了，就我來看，他不在名單裡就是不對勁。」

托瑞斯本季貢獻2成95打擊率、19轟、48分打點，可守二壘與游擊，明星賽於游擊位置參與票選，但先發之爭不敵雙城波蘭柯（Jorge Polanco），美聯替補名單內的二壘手與游擊手，則包括印地安人林多（Francisco Lindor）、皇家莫瑞菲德（Whit Merrifield）、運動家查普曼（Matt Chapman）、紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）和光芒洛伊（Brandon Lowe）。

托瑞斯曾在上周末受訪提到，「明星賽入選不是我能決定的事，我知道我已為球隊繳出了非常優異的數據，沒入選的話，我就利用那幾天好好休息囉！」但教頭顯然對此還是不太高興，今天因傷遞補的名單內仍看不到托瑞斯的名字，忍不住為子弟兵發發牢騷。