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拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00蔡政益

潘斯(Hunter Pence)去年在球季的最後一場球，向全場巨人球迷發表告別演說後，相信許多人都認為他應該很難再回到大聯盟場上了。結果9個月之後，他以36歲之齡首次成為明星賽先發，無疑是本季最勵志的故事之一。

當潘斯出現在明星賽決選名單時，相信不少人都相當驚訝他還在大聯盟，且竟然有15轟、.294打擊率、.608長打率及.962OPS的成績。這不但和過去兩季的潘斯判若兩人，甚至還比全盛時期的他還要強。

潘斯(左)的大聯盟生涯原本在去年球季就要結束，但想不到本季他轉隊後不但起回生，還...
潘斯(左)的大聯盟生涯原本在去年球季就要結束，但想不到本季他轉隊後不但起回生，還打出非常優異的成績。 美聯社
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潘斯過去兩季表現不佳，這兩年他的OPS跌到只剩.701和.590。去年是他與巨人隊合約的最後一季，加上當時已35歲，不但續留巨人隊的機率極低，連回到大聯盟的機會也不高。今年他與遊騎兵隊簽下小聯盟合約，期盼能在自己成長的地方德州阿靈頓東山再起。

拿過5年9000萬美元大約與2枚冠軍戒指的潘斯其實一點也不缺錢，對他來講只想再站上球場好好表現。為了在新球季能夠站上大聯盟，他休季期間在休士頓的家沒待多久就跑去洛杉磯找了拉塔(Doug Latta)這位前高中教練進行特訓。這位私人打擊教練曾幫助道奇隊的透納(Justin Turner)從浪人蛻變成明星球員，他的秘訣在於提升打者擊球的仰角，讓強勁飛球的比例增加。

潘斯曾在2012和2014年兩度幫助巨人拿下世界大賽冠軍，而且在2013和201...
潘斯曾在2012和2014年兩度幫助巨人拿下世界大賽冠軍，而且在2013和2014兩季全勤出賽162場。 歐新社資料照片
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潘斯過去有滾地球比例過高的問題，他在2017年57.2%的滾地球比例為全聯盟第二高，平飛球比例13.4%更是全聯盟最低，擊球成效相當不理想。在特訓中，拉塔改變了潘斯的揮擊軌跡，讓他的揮擊能夠更快、更早進入好球帶，且停留在好球帶的時間更久，最終他的擊球能夠更加強勁且仰角更大。

為了證明成效，潘斯跑去多明尼加打了冬季聯盟，不過成績差強人意，僅有.276打擊率、.704OPS的表現。潘斯回到美國後持續訓練，最終與遊騎兵隊簽下一紙小聯盟合約。

潘斯特訓的成效最初是在春訓展現，繳出.315/.383/.574的打擊三圍，這讓他擠進了開季名單。開季到現在，他的擊球均速(exit velocity)提升到了近五年最高的92.2英里，擊球角度(launch angle)更從近五年平均的5.3度提升大幅提升到10度。今年他的滾地球比例降到生涯新低45.6%，飛球比例則由去年的29.2%大幅成長到35.6%，同時也是生涯次佳的紀錄。整體而言成效相當驚人。

潘斯主動參加私人特訓，結果在揮棒速度和仰角上的修正讓他再次成為明星球員！ 201...
潘斯主動參加私人特訓，結果在揮棒速度和仰角上的修正讓他再次成為明星球員！ 2019 Topps Bunt 球員卡
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今年潘斯以DH身份出賽27場、另以外野手身份出賽20場。最終他打敗紅襪重砲馬丁尼茲(J.D. Martinez)成為明星賽先發DH，同時也是他第四度入選明星賽。

開季前的潘斯只是位拿小聯盟約的過氣明星，但他跌破眾人眼鏡，瞬間超越了自己的顛峰，這過程實屬不易。透過特訓與堅定的意志力，潘斯成就了自己的後勁。

潘斯遊騎兵

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。

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