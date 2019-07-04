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陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00林亭

馬林魚隊投手陳偉殷，在四月下旬表現回穩後，曾投出一波連6場、7.1局無失分的好投。然而，當球團漸漸信任他，而給予較多出賽空間後，他的表現又不盡理想，近7場比賽共投6局狂失9分，防禦率高達12.00。不過，就在陳偉殷爆炸的同時，台灣棒壇又出現好消息——在小聯盟打滾多年的印地安人隊張育成，終於升上大聯盟，雖然只出賽2場，但他肯定已吸收極重要的實戰經驗。

6月份已成陳偉殷大聯盟生涯最慘的一個月，歷年來在這個月的防禦率高達4.78、被打...
6月份已成陳偉殷大聯盟生涯最慘的一個月，歷年來在這個月的防禦率高達4.78、被打擊率.369都是最差。 美聯社
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高低球路皆遭砲擊 陳偉殷運氣不佳狂失分

陳偉殷6月的防禦率高達7.50，比5月份的4.35遜色許多；此外，他在美國時間6月30日的比賽中，面對5個人次都被擊出安打，狼狽退場。但根據該場投球數據，陳偉殷的卡特球與直球的球速、轉速都與本季相近，所以他的球威並未減弱。他大量失分的原因在於，只要球路一偏高就立刻挨打，且打者連低球也不放過，紛紛掃成外野落地安打，讓他無所適從。

陳偉殷6月份的其他比賽，也是幸運女神沒站在他那方。他上個月的直球均速、轉速分別為91.8 mph及2156 rpm，被打擊率僅0.150，K%及揮空率分別為30.4%與20.8%，壓制力十足。找回直球手感後，他的卡特球卻突然失靈，雖然揮空率有28.2%，算能引誘打者出棒，但被打擊率、被長打率卻高達0.429、0.714。

細觀他逐場投球內容，其實約7成的球都能投到捕手配球的位置，控球中規中矩。惟在幾場失分的比賽中，除了偏高、壓在好球帶邊緣的球都被掃出防線外，守備也沒幫上忙，產生幾次隱形失誤，使帳面成績不佳，但其實投球內容不差。

陳偉殷在6月份的表現顯得黯淡無光，投球內容不是那麼差，運氣卻是非常差。 美聯社
陳偉殷在6月份的表現顯得黯淡無光，投球內容不是那麼差，運氣卻是非常差。 美聯社
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羅莫可能成交易包裹 陳偉殷有望獲更多出賽機會

馬林魚近已無望晉季後賽，所以球團極可能將年紀較高、薪資高的即戰力選手交易。其中36歲終結者羅莫（Sergio Romo），是許多球隊垂涎的頂級牛，而亟欲培養新人的馬林魚也可能將他打包，換來潛力新秀。雖然羅莫上週比賽補位一壘時挫傷左膝下場，但目前已恢復出賽，且近8場比賽防禦率僅1.13，近況絕好調。

由於陳偉殷的表現與薪資不符正比，幾乎沒有球隊想吸收他剩餘的合約，所以被交易的可能性極低。但若羅莫被當成交易包裹，馬林魚在球賽後半段的局數，勢必得由其他牛棚投手吸收，代表陳偉殷的出賽場次有望增加，對他而言是利多。

馬林魚終結者羅莫近來恢復水準，近8戰僅被打出5支安打失2分，其中只有1分是自責分...
馬林魚終結者羅莫近來恢復水準，近8戰僅被打出5支安打失2分，其中只有1分是自責分，馬林魚可能會將他當成不錯的交易籌碼。 美聯社
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張育成首升大聯盟 苦吞2K吸取經驗

至於在6月底首度升上大聯盟的張育成，在2場出賽中的4打席都沒擊出安打，還吞2次三振，守備方面則發生1、2次隱形失誤。雖然表現不理想、後來被下放回3A，但他才23歲，未來還有很多時間與機會可以表現，重要的是這次踏入大聯盟殿堂所習得的經驗。

張育成的大聯盟兩日遊相當辛苦，但應該是有不少收穫，回3A後當然要繼續苦練。 美聯...
張育成的大聯盟兩日遊相當辛苦，但應該是有不少收穫，回3A後當然要繼續苦練。 美聯社
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以印地安人的內野陣容——游擊手林多（Francisco Lindor）、三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）看來，張育成本季長駐大聯盟的機會渺茫。林多攻守兼優，OPS高達0.845，打擊爆發力驚人；而雖然拉米瑞茲本季的打擊成績不盡理想，但他前幾季曾打出亮眼成績，有一定的實力。

雖然本季印地安人內野人才濟濟，但今年當家二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）的合約將到期，明年球團幾乎不可能執行選擇權，是張育成出線的一大機會；此外，與他與性質相似的替補內野手弗里曼（Mike Freeman）已經31歲，年紀與體力絕對是張育成一大優勢。由此看來，張育成雖然今年多只能在3A磨練，但明年的出賽機會肯定會增加，若能展現過人表現，就有機會長期待在大聯盟。

陳偉殷張育成

林亭

比起看棒球，更愛動筆寫下棒球員的故事；比起寫故事，更愛用相機紀錄三級棒球員的笑與淚。

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