MLB／葉力奇第31轟空響 傳球失誤葬送比賽

2019-07-03 15:33 聯合新聞網 綜合報導



葉力奇敲出本季第31轟繼續獨走聯盟。 美聯社 分享 facebook

釀酒人今日作客紅人，頭號球星葉力奇(Christian Yelich)繼續為全壘打大賽暖身，扛出本季第31轟獨走聯盟，但延長賽11局下半卻發生傳球失誤，被紅人普伊格（Yasiel Puig）跑回致勝分，害釀酒人以4:5輸球。

葉力奇昨日才剛擊出本季第30支全壘打，今客場迎戰紅人也不打算客氣，於4局上敲出左外野方向陽春砲，成為隊史首位在明星賽前至少31轟的球員，也是國聯自2009年普荷斯的32轟後最多；美聯金鶯的戴維斯則曾在2013年明星賽前敲出37轟。

包括葉力奇第31轟在內，釀酒人今天總計3發全壘打，都集中在前6半局，靠著比賽前期的砲火，釀酒人一度維持4:2領先，但紅人於比賽後段吹起反攻號角，普伊格先於7局下擊出陽春砲，隊友瓦托（Joey Votto）於第8局的追平陽春彈把比賽逼入延長。

11局下普伊格敲安上壘，接棒的伊格列西亞斯（Jose Iglesias）擊出右側方向高彈跳球，越過一壘手形成安打，普伊格趁葉力奇於右外野補位跑向三壘，當看見葉力奇回傳球失誤後，普伊格趁亂衝回本壘取得致勝分，以5:4氣走釀酒人。

大膽跑壘助球隊獲勝的普伊格賽後表示：「我喜歡照自己的方式打球，有時候這很蠢，但有時候能贏球。」

釀酒人教頭康索扛起輸球責任，但也說：「那球回傳球離一壘手太遠了，如果穩穩接住，什麼事都不會發生，不應該讓球離自己那麼遠的。到頭來，我們在比賽尾聲沒有把防守做好。」