MLB／史凱格斯高中就展天賦 洛時：不凡的左投少年

2019-07-03 17:37 世界日報 編譯組／綜合報導



洛杉磯時報體育專欄作家桑漢莫（Eric Sondheimer）撰文，回憶來自聖塔蒙尼卡高中的史凱格斯。 美聯社 分享 facebook

天使隊先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）1日驚傳在德州酒店內猝死，各界震驚哀悼，洛杉磯時報體育專欄作家桑漢莫（Eric Sondheimer）撰文，回憶來自聖塔蒙尼卡高中的史凱格斯，早在高中便展露不凡的棒球天賦，他在2008年首次在聖塔蒙尼卡看到史凱格斯，是名高大、進步迅速的左投少年。

特別是當他知道，史凱格斯是壘球教練Debbie Skaggs的兒子時，對他更加關注。史凱格斯的母親是體育老師，她教導兒子如何在球場內與場外表現尊重，成績、努力重要，付出更是重要。

在聖塔蒙尼卡高中時，史凱格斯球速不斷上升，高中畢業他便決定直接進入職業棒球，2009年選秀，他在第一輪便被天使隊以第45順位選中。

桑漢莫說，當時史凱格斯與其家人都非常興奮，但他的大聯盟職業生涯仍有逆境。史凱格斯於2010年被交易至亞利桑那響尾蛇隊，2013年重返天使，之後他受傷，接受湯米約翰手術，但始終保持樂觀，且身旁有一位如何應對人生起伏的母親。

多年來，桑漢莫持續關注史凱格斯，就在前幾天，他還在推特上看到史凱格斯一個有趣的影片，他與說日語的隊友大谷翔平交談，試圖尋求支持內野手史戴拉（Tommy La Stella）進入全明星賽。

桑漢莫說，史凱格斯的殞落，對家人的悲傷是巨大的，但他不會被遺忘。