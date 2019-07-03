MLB／史凱格斯猝死 天使痛失的第11位好手

2019-07-03 17:50 世界日報 編譯組／綜合報導



大都會主場也在大螢幕上悼念史凱格斯。 美聯社 分享 facebook

天使隊先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）7月1日猝死，天使隊自1965年來，球隊發生一系球員列意外事件再添一例，他是第11位球員，其中以車禍意外死亡者最多，但也有遭槍殺和自殺的案例。

1965年，菜鳥Dick Wantz在4月13日進行大聯盟首秀，在七比一輸給克利夫蘭時上場投一局，沒想到一個月後死於腦瘤。

1968年，救援投手Minnie Rojas與妻子和三名孩子在邁阿密旅行中遭遇車禍，Rojas癱瘓，兩名孩子也因此喪生。他在1967年的27次救援成功創造紀錄，至1985年摩爾（Donnie Moore）才打破其紀錄。

1972年2月9日，後備內野手Chico Ruiz在聖地牙哥遭遇車禍後喪生，得年33歲。八年職業生涯中，曾效力紅人與天使隊。

1974年在春訓期間，有前途的左投Bruce Heinbechner在棕櫚泉車禍喪生，得年23歲。

1977年，內野手邁利（Mike Miley）於1月6日在路易斯安那州一次車禍中喪生。23歲的他在1973年至1974年效力天使隊，在3A與大聯盟間進出。

1978年，外野手博斯托克（Lyman Bostock）在擔任自由球員時與天使簽約，當時是各界看好的新星。9月23日在芝加哥比賽完後，至家鄉印第安那州探訪親友時，坐在車子後座上遭槍殺。

1989年救援投手摩爾，遭遇受傷戰力下滑、被球隊釋出，罹患憂鬱症多重壓力下，7月18日槍殺他的妻子後自殺，得年35歲。

1992年5月天使隊搭乘巴士從紐約至巴爾的摩時，司機駕車時竟握著方向盤睡著，導致巴士在收費公路上發生車禍，13人受傷，包括總教練羅傑斯（Buck Rodgers）。

2009年，在迎戰奧克蘭隊比賽後幾小時，投手亞當哈特（Nick Adenhart）與兩名友人在富樂頓車禍中喪生。

2018年，33歲內野手瓦布耶納（Luis Valbuena），在家鄉委內瑞拉冬季聯賽時，與隊友 Jose Castillo與Carlos Rivero在高速公路遭劫匪襲擊，載著三名球員車的司機企圖躲避劫匪時撞車，瓦布耶納與Castillo死亡。

史凱格斯猝死，令人想起當年的亞當哈特，當時他才剛迎戰運動家隊，投出六局無失分好球，沒想到幾小時後便天人永隔，如今天使再次痛失一顆有潛力的好手。