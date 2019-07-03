親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
中職30選秀
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

考生看過來！ 108大學指考預估五標出爐

雙宋婚變時間點曝光 宋仲基遭爆3大食言鐵證

運動筆記改變跑姿，成績不升反降？運動筆記 黃金海岸馬拉松特派員招募！
健行筆記中央山脈分段大縱走預告片-大北北段(星元帽-白猴下東澳)桃園･大溪･溪洲山P型
NBA2019夏季聯賽- 馬刺vs.灰熊 (7月3日)2019夏季聯賽- 國王vs.勇士 (7月2日)

MLB／史凱格斯猝死 天使痛失的第11位好手

2019-07-03 17:50世界日報 編譯組／綜合報導

大都會主場也在大螢幕上悼念史凱格斯。 美聯社
大都會主場也在大螢幕上悼念史凱格斯。 美聯社
分享

天使隊先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）7月1日猝死，天使隊自1965年來，球隊發生一系球員列意外事件再添一例，他是第11位球員，其中以車禍意外死亡者最多，但也有遭槍殺和自殺的案例。

1965年，菜鳥Dick Wantz在4月13日進行大聯盟首秀，在七比一輸給克利夫蘭時上場投一局，沒想到一個月後死於腦瘤。

1968年，救援投手Minnie Rojas與妻子和三名孩子在邁阿密旅行中遭遇車禍，Rojas癱瘓，兩名孩子也因此喪生。他在1967年的27次救援成功創造紀錄，至1985年摩爾（Donnie Moore）才打破其紀錄。

1972年2月9日，後備內野手Chico Ruiz在聖地牙哥遭遇車禍後喪生，得年33歲。八年職業生涯中，曾效力紅人與天使隊。

1974年在春訓期間，有前途的左投Bruce Heinbechner在棕櫚泉車禍喪生，得年23歲。

1977年，內野手邁利（Mike Miley）於1月6日在路易斯安那州一次車禍中喪生。23歲的他在1973年至1974年效力天使隊，在3A與大聯盟間進出。

1978年，外野手博斯托克（Lyman Bostock）在擔任自由球員時與天使簽約，當時是各界看好的新星。9月23日在芝加哥比賽完後，至家鄉印第安那州探訪親友時，坐在車子後座上遭槍殺。

1989年救援投手摩爾，遭遇受傷戰力下滑、被球隊釋出，罹患憂鬱症多重壓力下，7月18日槍殺他的妻子後自殺，得年35歲。

1992年5月天使隊搭乘巴士從紐約至巴爾的摩時，司機駕車時竟握著方向盤睡著，導致巴士在收費公路上發生車禍，13人受傷，包括總教練羅傑斯（Buck Rodgers）。

2009年，在迎戰奧克蘭隊比賽後幾小時，投手亞當哈特（Nick Adenhart）與兩名友人在富樂頓車禍中喪生。

2018年，33歲內野手瓦布耶納（Luis Valbuena），在家鄉委內瑞拉冬季聯賽時，與隊友 Jose Castillo與Carlos Rivero在高速公路遭劫匪襲擊，載著三名球員車的司機企圖躲避劫匪時撞車，瓦布耶納與Castillo死亡。

史凱格斯猝死，令人想起當年的亞當哈特，當時他才剛迎戰運動家隊，投出六局無失分好球，沒想到幾小時後便天人永隔，如今天使再次痛失一顆有潛力的好手。

天使大聯盟摩爾

相關新聞

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

MLB／史凱格斯高中就展天賦 洛時：不凡的左投少年

2019-07-03 17:37

MLB／葉力奇第31轟空響 傳球失誤葬送比賽

2019-07-03 15:33

MLB／今日戰績表 洋基輸大都會中止連31場全壘打紀錄

2019-07-03 14:44

MLB／安德魯斯本季三度盜本壘 寫個人與隊史紀錄

2019-07-03 13:06

MLB／痛失摯友史凱格斯 國民柯賓改穿45號致哀

2019-07-03 11:46

MLB／洋基斷連31場開轟 地鐵大戰遭大都會逆轉

2019-07-03 11:13

MLB／曾32打數0安 基特：連小黃司機都來教我

2019-07-03 10:21

MLB／史凱格斯猝逝 大谷：文字無法形容的哀傷

2019-07-03 09:18

MLB／再解鎖二刀流打擊 光芒麥凱4支0有點糗

2019-07-02 15:35

MLB／今日戰績表 葉力奇揮出本季第30轟釀酒人3連勝

2019-07-02 14:40

MLB／紅襪拯救牛棚 傳伊瓦迪復出轉終結者

2019-07-02 12:12

MLB／參加全壘打大賽前 葉力奇30轟先出爐

2019-07-02 11:44

MLB／貝爾3響+兩人5安 海盜打爆小熊寫紀錄

2019-07-02 11:15

MLB／離開傷兵名單 林子偉遭紅襪下放3A

2019-07-02 08:52

MLB／年僅27歲 天使投手史凱格斯飯店猝死

2019-07-02 08:12

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

中職／Lamigo桃猿挑戰3連霸 卻驚傳球隊將轉賣

2019-07-03 11:00

NBA／3隊會晤雷納德 外媒曝與湖人會談內容

2019-07-03 13:20

NBA／傳勇士簽下考利史坦 可能無法留卡珍斯了

2019-07-03 11:15

中職／桃猿傳將易主 鄭文燦強調「三不變」

2019-07-03 12:05

NBA／一年260萬美元合約 老將達德利轉戰湖人

2019-07-03 11:02

中職／30年來第7支轉賣球隊 猿隊四點開記者會

2019-07-03 12:36

NBA／社群媒體上打破沉默 厄文真誠告白新東家

2019-07-03 14:26

76人再次大洗牌 三高問題怎麼解決？

2019-07-03 07:00

NBA／雷納德落腳處 湖人、快艇、暴龍三選一

2019-07-03 09:52

NBA／勇士湯普森手術成功 至少復健5個月

2019-07-03 08:12

中職／愛上棒球的劉保佑 頂不住經營16年虧損

2019-07-03 11:51

NBA／退役仍須走完程序 黃蜂正式裁掉帕克

2019-07-03 13:10

中職／桃猿宣布轉賣 能否破興農5.27億？

2019-07-03 11:39

松山盃／八村壘接班人外線狂飆 明成逆轉神盾軍

2019-07-02 22:16

中職／跟不上職棒發展腳步 劉玠廷：困難決定

2019-07-03 13:16

中職／有錢才玩得起？ 猿想轉賣證實職棒大不易

2019-07-03 12:07

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

NBA／76人提供1.7億美元 西蒙斯有望提前續約

2019-07-03 10:10

中職／新光金否認接手桃猿：我們只是廣告關係

2019-07-03 12:01

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

NBA／林書豪動向預測 美華裔總統參選人也亂入

2019-07-03 17:30

中職／猿隊季中預告轉賣 4家企業否認接手

2019-07-03 14:29

NBA／鐵了心要去熱火！巴特勒不惜降薪

2019-07-03 00:20

中職／猿隊尋求買主 唯一要求「留在桃園」

2019-07-03 16:51

中職／桃猿轉賣讓人不捨 第6隊路仍漫長

2019-07-03 15:59

NBA／著綠衫軍服裝與球迷合影 華克談轉隊心情

2019-07-03 15:40

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

2019-07-03 16:47

松山盃／旅美前最終戰 馬建豪目標簡單

2019-07-02 20:26

NBA／塞爾蒂克補強禁區 促成「土德法聯軍」

2019-07-03 10:44

溫網／拍下前法網冠軍 謝淑薇獲WTA特別報導

2019-07-03 00:14

日職／王柏融對西武前兩打席出局 火腿1:0領先

2019-07-03 18:01

NBA／獨行俠維持陣容 續簽3名自由球員

2019-07-03 11:30

NBA／爵士再添2員戰將 巴克利看好將突飛猛進

2019-07-03 13:00

日職／王柏融連3戰安打 打擊率升至2成94

2019-07-02 20:34

中職／日媒報導王柏融前東家轉賣 日網友喊驚訝

2019-07-03 16:18

瓊斯盃／12日起彰化開打 多國派國家代表隊參賽

2019-07-02 19:58

MLB／洋基斷連31場開轟 地鐵大戰遭大都會逆轉

2019-07-03 11:13

MLB／史凱格斯猝逝 大谷：文字無法形容的哀傷

2019-07-03 09:18

NBA／棄國王續留快艇 貝佛利自曝少賺千萬美元

2019-07-03 13:31

中職／場均2千人到7千人 猿隊仍頂不住虧損壓力

2019-07-03 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top