MLB／安德魯斯本季三度盜本壘 寫個人與隊史紀錄

2019-07-03 13:06 聯合新聞網 綜合報導



「貓王」安德魯斯演出本季第三次盜本壘。 美聯社 分享 facebook

遊騎兵今日主場迎戰天使，「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）再度成功盜回本壘，為本季第3次寫下隊史紀錄，遊騎兵本季4次盜本壘成功同樣打破隊史紀錄。

三局下半輪到歐德（Rougned Odor）打擊，兩人出局，一、三壘有人。遊騎兵二壘手佛爾賽斯（Logan Forsythe）抓投手第一球盜往二壘，天使捕手魯克洛伊（Jonathan Lucroy）見狀隨即將球傳往二壘，此時位於三壘的安德魯斯開始衝向本壘，魯克洛伊在接獲隊友回傳球後，觸殺安德魯斯且第一時間判出局，不過在遊騎兵挑戰、裁判觀看重播後改判為安全進壘，讓安德魯斯盜本壘成功。

安德魯斯成為自1975年來第5位單季3度盜本壘成功的球員，上一位要追溯至1995年皇家的努納利（Jon Nunnally），其生涯共7次盜本壘成功為遊騎兵隊史最多。本場除盜本壘外，安德魯斯也先後在第1、3局分別盜上二、三壘。

安德魯斯目前效力大聯盟11年，平均每季盜壘30次，單季最高為2013年的42盜，本季目前共有19次盜壘成功。