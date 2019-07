MLB／安德魯斯本季三度盜本壘 寫個人與隊史紀錄

「貓王」安德魯斯演出本季第三次盜本壘。 美聯社 分享 facebook

遊騎兵今日主場迎戰天使,「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)再度成功盜回本壘,為本季第3次寫下隊史紀錄,遊騎兵本季4次盜本壘成功同樣打破隊史紀錄。

三局下半輪到歐德(Rougned Odor)打擊,兩人出局,一、三壘有人。遊騎兵二壘手佛爾賽斯(Logan Forsythe)抓投手第一球盜往二壘,天使捕手魯克洛伊(Jonathan Lucroy)見狀隨即將球傳往二壘,此時位於三壘的安德魯斯開始衝向本壘,魯克洛伊在接獲隊友回傳球後,觸殺安德魯斯且第一時間判出局,不過在遊騎兵挑戰、裁判觀看重播後改判為安全進壘,讓安德魯斯盜本壘成功。

安德魯斯成為自1975年來第5位單季3度盜本壘成功的球員,上一位要追溯至1995年皇家的努納利(Jon Nunnally),其生涯共7次盜本壘成功為遊騎兵隊史最多。本場除盜本壘外,安德魯斯也先後在第1、3局分別盜上二、三壘。

安德魯斯目前效力大聯盟11年,平均每季盜壘30次,單季最高為2013年的42盜,本季目前共有19次盜壘成功。

Remember when Elvis stole home for the 3rd time this year?



Same. pic.twitter.com/qRfVqoHF58