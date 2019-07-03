MLB／洋基斷連31場開轟 地鐵大戰遭大都會逆轉

2019-07-03 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大都會在第八局灌進三分，逆轉勝洋基。 美聯社 分享 facebook

洋基結束英國行返美的第一戰，和大都會進行地鐵大戰，中斷連續開轟31場紀錄，原本比數領先的他們，也在八局下遭到大都會灌進三分逆轉，最終以2：4中斷五連勝。

洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）先發六局失一分，雖被敲八支安打，但前五局力保城池不失，直到六局下被戴維斯（J.D. Davis）敲出陽春全壘打，才丟掉唯一分數，另有兩個保送和三次三振。

派克斯頓出征國聯主場，在攻擊端也有表現，二局上洋基一開始就用連三支安打破蛋，一人出局後，派克斯頓犧牲觸擊，換到球隊的第二分，這也是他在生涯七年來第一分打點，過去他待在水手也鮮少有打擊機會。

派克斯頓用103球完成任務，退場後卻被牛棚搞丟勝投，八局下洋基派歐塔維諾（Adam Ottavino）接替，結果他受到隊友守備失誤影響，無人出局、一壘有人時，被戴維斯敲出追平比數的長打，只解決了一個人次，留下滿壘的局面退場。

布里頓（Zack Britton）臨危授命上場卻放火，第一球就被下一棒的康佛托（Michael Conforto）揮出致勝二壘安打，帶有兩分打點，敗投和砸鍋都算在歐塔維諾身上。