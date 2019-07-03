MLB／痛失摯友史凱格斯 國民柯賓改穿45號致哀

2019-07-03 11:46 聯合新聞網 綜合報導



國民先發柯賓此役改穿45號紀念驟逝好友。 美聯社 分享 facebook

天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）昨日於飯店驟逝，棒球界皆為這位英年早逝的投手哀悼，國民教頭先是在賽前記者會表達追思，史凱格斯的摯友柯賓（Patrick Corbin）也特地改穿45號球衣紀念。

「我在此代表國民、我自己、家人、球員及所有教練對史凱格斯的家人與天使表示哀悼。這無疑是艱難的考驗。無論我們為哪隊效力，棒球就是一個大家庭，史凱格斯也是其中之一。」國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）語重心長的說著

史凱格斯的死訊也重重震懾國民投手柯賓，兩人是再好不過的摯友，他們於2009年同時被天使選中，也一起在2010年被交易至響尾蛇，並皆在2012年於大聯盟初登板，直到2013年史凱格斯被交易回天使兩人才分開，可謂患難與共的好兄弟。

天使先發投手史凱格斯驟逝震驚大聯盟。 美聯社 分享 facebook

柯賓為了紀念好友，決定改穿45號出賽，並在踏上投手丘前，在紅土上以手指畫上45的字樣，所有舉動都透露出柯賓對史凱格斯的思念。

在賽前，馬丁尼茲與柯賓交談過，柯賓毅然決然希望出場今天的比賽。馬丁尼茲說：「我跟他談過了，他說他想投。」也補充：「他心情很複雜，像我說的，他想要投球，他認為自己必須這麼做。我告訴他，『嘿！你有我、隊友、教練們、球團和球迷做靠山，你懂的，我們支持你。」