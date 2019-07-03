MLB／天使隊友史凱格斯猝逝 大谷：文字無法形容的哀傷

2019-07-03 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）在飯店房間驟逝的第二天，天使以沉痛的心情展開和遊騎兵的系列賽，沒從小聯盟拉上戰力頂替史凱格斯空缺，決定以24人陣容應戰，主場的遊騎兵也在投手丘畫上代表史凱格斯的45號背號，並在賽前進行全場默哀儀式。

天使將史凱格斯的球衣掛在休息區，今年起每人的球衣胸前都燙上45號的小徽章，緬懷這位英年早逝的隊友，就如同十年前他們失去另一位新秀投手亞當哈特（Nick Adenhart）時一樣，當年亞當哈特因為朋友酒駕，結束僅22年的生命。

天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）也對外說明昨天他們聽聞噩耗後，如何度過艱難的一天，「我們集合了幾次，幾個人發表了看法，最重要的是我們我們還能談論著史凱格斯，笑他以前做過的蠢事。」

此役沒有先發的大谷翔平對史凱格斯表達追思，「他從我去年加入天使以來，就一直是很親密的隊友，文字無法形容我對他的猝逝有多哀傷，我對他的家人致上最誠摯的哀悼。」

就連今天對馬林魚先發的國民投手柯賓（Patrick Corbin），也換掉原先的46號球衣，改披45號球衣上陣，他是在2009年選秀會和史凱格斯同被天使挑中，就此建立長達十年的情誼。

國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「他們是最好的朋友，柯賓稍早時情緒有些激動，但他還是想投，他覺得這是他應該做的。」