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「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00陳志強

時序步入七月，離一年一度的明星賽夏季盛宴更接近了，前陣子先發陣容出爐，近幾天更宣布投手名單和替補球員，共有31名球員是第一次入選明星賽，包括柳賢振、耶茨（Kirby Yates）、歐多瑞齊（Jake Odorizzi）、波蘭柯（Jorge Polanco）、普雷斯利（Ryan Pressly）、史戴拉（Tommy La Stella）、莫瑞菲德（Whit Merrifield）等人。

南韓籍左投柳賢振將成為明星賽國聯先發投手，對亞裔投手來說這真是非常巨大的榮耀。 ...
南韓籍左投柳賢振將成為明星賽國聯先發投手，對亞裔投手來說這真是非常巨大的榮耀。 美聯社
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而在這些新面孔中，除了年資尚淺的菜鳥，也不乏已在大聯盟殿堂打滾甚久的球員。初次進入明星賽的「新鮮人」當中，累積勝場貢獻指數（WAR）（註）最高的是印地安人一壘手桑塔納（Carlos Santana）的29，值得一提的是，原本還沒入選過明星賽的現役球員，只有天使游擊手西門斯（Andrelton Simmons）生涯累積WAR指數（36）比他還高，在桑塔納終於擠進明星賽列車後，還沒打過明星賽的現役球員，坐擁次高WAR的是光芒外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的26WAR。

桑塔納不僅成為明星賽球員，還是在球迷票選階段獲得青睞，擊敗洋基渥特（Luke Voit）、雙城克隆（C.J. Cron），成為美聯明星隊先發一壘手。他的成績確實夠格，首先是健康程度：印地安人打了83場比賽，他只缺陣1場。選球成精的桑塔納，選到58個保送排美聯第五多，是印地安人陣中的安打王、全壘打王，三圍0.293/0.411/0.534。受封「明星」實至名歸。

桑塔納(右)過去9個球季在大聯盟一直有不錯的表現，但始終無法獲得球迷的青睞，還好...
桑塔納(右)過去9個球季在大聯盟一直有不錯的表現，但始終無法獲得球迷的青睞，還好苦等到第10年終於還給他一個公道！ 美聯社
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鳳還巢 十年淬鍊終成「星」

鮮為人知的是，在印地安人成名的桑塔納，職業生涯始於道奇，2008年因布雷克（Casey Blake）交易案才來到克里夫蘭，原本是捕手的他，後來逐漸移防至三壘、一壘，憑藉手上棒子扮演印地安人打線裡的中流砥柱，三度打季後賽，更曾在世界大賽開轟過。

他是「選球魔人」，生涯打擊率僅0.249，卻有0.366的高上壘率，歸功於令人瞠目結舌的保送數，桑塔納有三個球季「單季百保送」，2014年更以單季113保送成為全大聯盟的「保送王」。未來有望超越名人堂前輩湯米（Jim Thome）的1008次保送，成為印地安人隊史累積最多保送的球員（桑塔納目前784次）。

桑塔納生涯4848個打數僅有959次三振，卻有多達894次的保送！去年球季他在費...
桑塔納生涯4848個打數僅有959次三振，卻有多達894次的保送！去年球季他在費城人更出現保送110次卻只有93次三振的驚奇成績。 2018 Topps Now 球員卡
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2017年季後，桑塔納選擇成為自由球員，與費城人簽下三年合約，卻在2018年球季表現不符預期，僅保送數維持水準，但打擊率是生涯單季新低、OPS+是生涯次差，年底透過三方交易再戲劇化重回印地安人。季前他受訪表示：「我非常、非常、非常開心能再回來這裡。」，確定成為明星賽先發時，他則說道：「我覺得我是被上帝眷顧的幸運兒，每天我都和上帝說：『謝謝祢給我這個機會重回克里夫蘭。』，這對我而言是個棒透的一年，我會繼續努力，幫助球隊然後快樂打球。」

熟悉的環境、熟悉的聯盟對成績或多或少有正面影響，去年桑塔納的BABIP（將球打進場內形成安打的機率）是生涯新低的0.231，今年則反彈到生涯單季最高的0.306。

這是巧合或所謂「靈氣」嗎？攤開進階數據看，並非如此。

進階數據面面觀 蓄勢待發迎接全壘打大賽

桑塔納本季對好球帶以外的球的出棒率（O-Swing%）僅19.7 %，個人生涯單季最低，排全大聯盟第11名，對好球帶以內的球則更積極（出棒率66.2%是生涯單季新高），這般良好的打擊策略加持，桑塔納今年的擊球強勁率是生涯單季新高的45.8%，遠優於生涯平均（33.7%），在此之前他生涯單季最高的擊球強勁率是出賽數僅46場的菜鳥年（43.2%）。左右開弓的他，對付左投或右投都得心應手，對左投以安打為主、對右投則化身長打怪物（18轟有15支打右投，對戰右投長打率達0.574）。

桑塔納也確定將參戰全壘打大賽，將和貝爾（Josh Bell）、葉力奇（Christian Yelich）、阿隆索（Pete Alonso）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等人一較高下。印地安人隊史還沒球員拿過全壘打大賽冠軍，桑塔納若能在主場擊敗各家好手笑捧金盃，會是更被人津津樂道的一樁美事。

桑塔納不但入選明星賽，還要參加全壘打大賽。本季他的長打率.534正是生涯最高，又...
桑塔納不但入選明星賽，還要參加全壘打大賽。本季他的長打率.534正是生涯最高，又佔了地主的優勢，有很好的機會大展身手！ 歐新社資料照片
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強打桑塔納　可不只一位

除了印地安人桑塔納，今年賽季也有另外兩位桑塔納打擊表現搶眼：桑塔納（Domingo Santana）去年年底被釀酒人交易至水手，海外開幕戰在東京敲出石破天驚滿貫砲，目前以62分打點暫居美聯打點王，累積18轟，三圍0.278/0.348/0.499，年僅26歲的他成功擺脫去年低潮，再創一波高潮。

水手隊的桑塔納雖然算是盲劍客，本季至今已經被三振110次在大聯盟遙遙領先，但他的...
水手隊的桑塔納雖然算是盲劍客，本季至今已經被三振110次在大聯盟遙遙領先，但他的62分打點也是美聯最高！ 歐新社資料照片
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遊騎兵桑塔納（Danny Santana）內外野都能守，他和水手、印地安人一樣來自多明尼加，2014年在雙城初登場，菜鳥年甚至以三成打擊率、20盜名列美聯新人王票選第七名，去年在勇士只有15場出賽、32打席，一度以為要消失在大聯盟舞台的他，今年強勢反彈，敲出9轟寫下個人單季最多轟（今年球季開打前，生涯累積13轟），另有9次盜壘和0.297/0.333/0.523成績單，大幅躍進。

遊騎兵的桑塔納去年在勇士未獲重用，本季轉戰遊騎兵後大幅進步，9支全壘打已是生涯單...
遊騎兵的桑塔納去年在勇士未獲重用，本季轉戰遊騎兵後大幅進步，9支全壘打已是生涯單季新高。 歐新社資料照片
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大聯盟人才濟濟、強打者如過江之鯽，能於茫茫人海見證不同位桑塔納的相互輝映，亦是屬於球迷的有趣體驗。

註：勝場貢獻指數（WAR）依據各家數據網站的計算公式會有些微出入，本文之WAR取自Baseball Reference數據網站。

（本文之數據皆截至臺灣時間7月3日賽前）

雙城Carlos Santana

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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