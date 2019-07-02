MLB／再解鎖二刀流打擊 光芒麥凱4支0有點糗

2019-07-02 15:35 聯合新聞網 綜合報導



麥凱此役解鎖「二刀流」能力，改以打者身分出賽。 美聯社 分享 facebook

光芒「二刀流」球員麥凱伊（Brendan McKay）繼兩天前開箱投手初登板後，今天再解鎖打擊能力，對戰金鶯以第8棒指定打擊開啟個人打者處女秀，可惜未能敲出首安。

左投麥凱伊上周日進行生涯大聯盟首場比賽，繳出6局1安無失分，其中5.1局為完全比賽的優質內容。今天則是生涯第一次踏上大聯盟打擊區，不過表現顯然沒有當投手搶眼，總計4打數無安打，還留下4個殘壘，首安得再等等，但他仍成為自1913年後，生涯前兩場分別以先發投手與打者出賽的第四人，最近一人就是大家熟悉的大谷翔平。

打擊首秀雖無表現，麥凱表現得很泰然，他說：「我有些不錯的打數，雖然結果不如預期。現在只要專注去找對手防守的漏洞，然後擊出安打。」光芒教頭凱許（Kevin Cash）表示很樂見麥凱投打雙刀，若打擊能有和在投手丘上相近的宰制力，將會對球隊有幫助。

2017年首輪第4順位被選中的麥凱，過去三個賽季皆在小聯盟度過。擔任打者149場444打數，有14轟外加79打點，打擊率2成16；去年升上小聯盟3A，49打數有13支安打，擊出4支全壘打，另有10打點。

麥凱預計於週六續任先發投手，屆時將面對美聯東區龍頭洋基的鑽石打線，將是一大考驗。未來他仍會持續二刀流，除擔任投手及指定打擊外，也有可能以代打之姿出賽。