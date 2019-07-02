MLB／紅襪沒簽金布洛爾的代價 傳伊瓦迪復出轉終結者

2019-07-02 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



去年季後沒有續留終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），紅襪現在要亡羊補牢，美媒報導，紅襪教練團正計畫五號先發的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）傷癒歸隊後，即將轉任終結者，以拯救紅襪在這個賽季低迷的牛棚。

伊瓦迪是在4月底為清除手肘的游離體選擇開刀，原本預計5月底或6月初歸隊，但復健過程出現二頭肌痠痛的情況，因而推遲了復出時間，這幾周他已經恢復訓練，近期有望重返大聯盟出賽。

伊瓦迪對於擔任牛棚投手並不陌生，去年季後賽他有四場比賽是擔任後援，共投9.1局只丟一分，成為紅襪在世界大賽封王的英雄之一，雙方在12月初以四年6800萬美元的價碼續約。

伊瓦迪本季至今只先發四場，沒有任何勝敗、防禦率6，紅襪隊考量他如能轉任牛棚，就不用安排太多復健賽以逐漸拉長投球局數，能早日回歸提供支援，且可以減輕他在過去兩度進行手肘韌帶置換手術（Tommy John）的負擔。

紅襪今年牛棚防禦率為4.37，在全聯盟排行第15，尤其是最近在倫敦戰被打爆後，讓他們近兩周的防禦率更是飆高到6.18，還帶有八次砸鍋紀錄。伊瓦迪若真的轉任終結者，紅襪也得面臨先發輪值的補強問題，恐怕得透過季中交易增加人手。