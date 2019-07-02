MLB／貝爾3響+兩人5安 海盜打爆小熊寫紀錄

2019-07-02 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



海盜新海賊王貝爾再度發威，單場三響後將本季全壘打產量推進到25轟。 美聯社 分享 facebook

海盜今天在主場以18：5打爆小熊，全場敲出的23支安打，其中內野先發四人合繳十支長打，追平大聯盟自1925年以來的紀錄，一壘手貝爾（Josh Bell）單場三響，將本季全壘打產量推進到25轟，獨居全聯盟第四。

貝爾在六打數敲出四支安打，分別在第一局揮出三分彈，第二局和第八局為兩分砲，共挹注七分打點；這是貝爾今年第四度單場至少轟出兩支全壘打，成為海盜隊史第四位在明星賽前有四場比賽至少雙響的球員，也是海盜在明星賽前達標25轟的隊史第二人，前一人是史塔傑爾（Willie Stargell），在1971年和1973年各打了30轟。

海盜開路先鋒的先發二壘手弗瑞茲爾（Adam Frazier）也有六打數五安打，其中四支是二壘安打、追平大聯盟單場紀錄，也是自1932年以來海盜第一人；先發三壘手莫蘭（Colin Moran）同樣是五支五的高檔表現，有兩支是二壘安打，加上先發游擊手姜正浩的唯一安打就是兩分砲，海盜內野先發四人就貢獻十支長打。

一場比賽同時有兩位球員單場有五支安打和一位球員三響砲，海盜成了現代棒球的第二隊，之前只有1950年的紅襪曾經寫下這項紀錄。

海盜前一次能從小熊手中要到這麼多分數要追溯至1975年，當時他們以22：0完封，今天打下18分已經是近44年來的新高。