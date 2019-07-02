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MLB／年僅27歲 天使投手史凱格斯飯店猝死

2019-07-02 08:12聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

天使隊投手史凱格斯在飯店房間猝逝，得年27歲。 美聯社
天使隊投手史凱格斯在飯店房間猝逝，得年27歲。 美聯社
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天使原訂今天起要和遊騎兵進行客場四連戰，賽前卻傳出震驚消息，先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）在飯店房間猝死，得年27歲，目前德州警方正在進行調查，今天的天使和遊騎兵之戰也宣布延期。

根據警方的推特聲明，是在當季時間下午兩點多接獲報案，有一名男子在希爾頓飯店房間內失去意識，警方抵達現場後，宣布該名男子已經身亡，而且確認身分為天使左投史凱格斯，房間內沒有疑似他殺的跡象，若有進一步的偵查結果，警方將會發布新消息。

天使也在推特上證實了猝死的消息，「我們相當沉痛地宣布，史凱格斯今天稍早於德州過世了，他一直是、未來也會是天使大家庭重要的一份子，在這心碎的時刻，我們的祈禱和想念，將會和他的妻子及家族同在。」

史凱格斯擁有七年大聯盟資歷，雖然在2009年選秀是由天使挑走，卻是在響尾蛇出道並待了兩季，他的生涯飽受傷勢困擾，2015年還因手肘韌帶置換手術（Tommy John）造成整年缺席，今年是他第一次維持健康出賽，15場先發得到七勝七敗，防禦率4.29，昨天他還向記者聊天，表示希望有一天能在道奇主場先發踢館。

大聯盟主席席曼弗瑞（Rob Manfred）也給出回應，「我對今天德州的悲劇深感哀痛，大聯盟全體人員對史凱格斯的妻子、他的家人、朋友和天使隊職員表達弔唁之意。」球員工會主席克拉克（Tony Clark）則寫下，「球員同行間對史凱格斯的逝世感到震驚和哀傷。」

天使大聯盟

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