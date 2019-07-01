親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
中職30選秀
棒球
棒協賽事特報
溫網
綜合
路跑

民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

108年大學指考物理科試題與解答（含非選）

運動筆記五星到手2019倫敦馬拉松3:30PB三仙台馬拉松， 很有事！
健行筆記大屯連峰步道，賞蝶、眺望雪山、南湖大山在曾經輝煌的林明小鎮許下繽紛願望
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

MLB／柳賢振明星賽為國聯先發 南韓第一人

2019-07-01 10:36聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

柳賢振將出任明星賽國聯先發投手，成為南韓第一位在明星賽先發的球員。 美聯社
柳賢振將出任明星賽國聯先發投手，成為南韓第一位在明星賽先發的球員。 美聯社
分享

大聯盟今天公布明星賽所有參加球員陣容，道奇左投柳賢振以防禦率王之姿，獲選為國聯12名投手之一，而且執掌國聯代表隊的道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）稍後也宣布，將由柳賢振出任國聯先發投手，成為南韓第一位在明星賽先發的球員。

「真是不可置信的榮耀，光能入選這隊就是種殊榮，更不用說還獲得先發機會。」柳賢振透過翻譯表示。

今年是柳賢振生涯首度入選，在球員投票中以第二名作收，僅次於國民塞揚強投薛則（Max Scherzer），他和隊友克蕭（Clayton Kershaw）、布勒（Walker Buehler）合寫道奇1962年來，首度有三名先發投手同時闖進明星賽。

柳賢振也是南韓史上第四位參加明星賽的球員，前面有2001年的朴贊浩、2002年的金炳賢和去年的秋信守。

32歲的柳賢振告別前幾年的傷病陰霾，本季數據大爆發，16場先發收穫9勝2敗，防禦率1.83傲視群雄，以外他的三振保送比為驚人的13.43，94次三振，只有7次保送，而每局被上壘率0.90也位居第二。

今年擁有最多球員出席明星賽的不是洋基，也不是世界大賽衛冕軍紅襪，而是太空人以六人入選成為30隊之最，道奇、釀酒人和洛磯皆以四人並列國聯最多。

柳賢振道奇

相關新聞

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

MLB／洋基倫敦行橫掃紅襪 連31場開轟續寫紀錄

2019-07-01 10:10

MLB／大谷雙響救不了天使 王維中一球被打下場

2019-07-01 08:50

MLB／被費城人連敲五安 陳偉殷抓不到出局數

2019-07-01 07:44

MLB／首安還沒來 張育成下放3A

2019-07-01 00:21

MLB／拉米瑞茲歸隊 張育成大聯盟僅待2天回3A

2019-06-30 22:47

MLB／大谷吸引日遊客 橙縣安那罕沾光

2019-06-30 16:51

MLB／全隊對左投打擊差 天使怪罪廣告牌

2019-06-30 15:32

MLB／今日戰績表 基襪倫敦演超級打擊戰

2019-06-30 14:58

MLB／王維中眼帶「黑輪」投球 樂當運動家活棋

2019-06-30 14:27

MLB／29轟冠聯盟 葉力奇表態參加全壘打大賽

2019-06-30 12:46

MLB／小熊投手砸普伊格 史卓普：他笨不是秘密

2019-06-30 11:36

MLB／倫敦基襪戰 哈利梅根獲贈迷你版球衣球棒

2019-06-30 10:25

MLB／光芒開箱二刀流新秀 麥凱優質先發奪勝

2019-06-30 09:57

MLB／張育成替補吞K 大聯盟首安再等等

2019-06-30 08:56

MLB／倫敦戰成打擊馬拉松 洋基更勝紅襪一籌

2019-06-30 08:11

MLB／張育成登大聯盟就先發 3守備機會0失誤

2019-06-30 00:41

MLB／王維中對決左打遭敲安 大谷翔平猛打賞

2019-06-29 13:28

MiLB／林子偉3A演出猛打賞 攻下1分打點

2019-06-29 13:15

MLB／柳賢振繳本季最慘一戰 防禦率暴漲還有1.83

2019-06-29 12:39

MLB／印人2號球衣剛空一周 張育成接棒穿上

2019-06-29 12:37

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特決定轉戰籃網 聯手厄文、喬丹

2019-07-01 08:11

日職／王柏融雙安無用 火腿遭軟銀逆轉吞6連敗

2019-06-30 17:06

NBA／杜蘭特媒體公司IG發文 證實簽約籃網

2019-07-01 08:15

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

NBA／羅斯重回東區 2年1500萬美元加入活塞

2019-07-01 10:57

NBA／洛齊爾轉戰黃蜂頂替華克 東區控衛大風吹

2019-07-01 11:18

NBA／哈登上海騎電動車違規 網友羨慕交警要到簽名

2019-06-30 14:24

NBA／增加騎士交易彈性 延遲史密斯全額保障日期

2019-06-30 18:00

日職／王柏融雙安連3戰得分 打擊率微升至2成90

2019-06-30 17:16

NBA／公鹿砸重金 留住米道頓與洛培茲

2019-07-01 09:30

中職／6年來56名高中生選秀加盟 6人已離隊

2019-06-30 19:01

NBA／2017新人王和公鹿分手 波格登改投溜馬

2019-07-01 09:43

NBA／傳76人先簽後換 送巴特勒去熱火

2019-07-01 10:38

NBA／努內不執行球員選項 傳可能高掛球鞋

2019-06-30 17:15

NBA／接受勇士頂薪合約 湯普森續當浪花兄弟

2019-07-01 11:30

中職／猿隊與洋砲柏納帝那解約 洋投冠猛遞補

2019-06-30 16:43

NBA／ 對KD有疑慮不給頂薪 尼克寧願改簽藍道

2019-07-01 10:03

NBA／76人搶來霍福特 射手瑞迪克遭鵜鶘攔胡

2019-07-01 10:35

MLB／王維中眼帶「黑輪」投球 樂當運動家活棋

2019-06-30 14:27

NBA／魔術開4年1億美元合約 佛西維奇預計續留

2019-06-30 13:00

NBA／湖人動員招募雷納德 詹皇、戴維斯將出馬

2019-06-30 13:15

NBA／國王續留巴恩斯4年 2年約簽亞瑞查

2019-07-01 10:03

NBA／5年1億5800萬美元 波爾辛吉斯留獨行俠

2019-07-01 07:31

MLB／大谷雙響救不了天使 王維中一球被打下場

2019-07-01 08:50

MLB／被費城人連敲五安 陳偉殷抓不到出局數

2019-07-01 07:44

中職／劉育辰正式代理教頭 獅拚下半季前先烤肉

2019-06-30 17:38

NBA／4年1.96億美元 里拉德有望簽超級合約

2019-07-01 11:45

NBA／發親筆聲明給媒體 哈里斯決定續留76人

2019-07-01 10:45

NBA／爵士挖溜馬牆角？ 有意簽波格丹諾維奇、楊恩

2019-06-30 17:40

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

MLB／洋基倫敦行橫掃紅襪 連31場開轟續寫紀錄

2019-07-01 10:10

NBA／兩年3200萬美元 蓋伊預計續留馬刺

2019-07-01 11:10

溫網／再談種子排序 納達爾：不公平但尊重

2019-06-30 15:46

NBA／傳KD、厄文不拿頂薪 籃網獲喬丹加盟承諾

2019-07-01 11:57

NBA／三方交易成行 巴特勒確定轉戰熱火

2019-07-01 11:23

NBA／金塊執行球隊選項 米爾賽普續留一季

2019-06-30 17:30

溫網／回應法網插隊風波 小威：大會的錯

2019-06-30 21:39

羽球／台灣球迷高水準 奧運金牌李龍大也說讚

2019-06-30 17:59

羽球／不敵馬來西亞 婕斯盃中華隊收穫亞軍

2019-06-30 18:53

MLB／全隊對左投打擊差 天使怪罪廣告牌

2019-06-30 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top