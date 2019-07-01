MLB／柳賢振明星賽為國聯先發 南韓第一人

2019-07-01 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



柳賢振將出任明星賽國聯先發投手，成為南韓第一位在明星賽先發的球員。 美聯社 分享 facebook

大聯盟今天公布明星賽所有參加球員陣容，道奇左投柳賢振以防禦率王之姿，獲選為國聯12名投手之一，而且執掌國聯代表隊的道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）稍後也宣布，將由柳賢振出任國聯先發投手，成為南韓第一位在明星賽先發的球員。

「真是不可置信的榮耀，光能入選這隊就是種殊榮，更不用說還獲得先發機會。」柳賢振透過翻譯表示。

今年是柳賢振生涯首度入選，在球員投票中以第二名作收，僅次於國民塞揚強投薛則（Max Scherzer），他和隊友克蕭（Clayton Kershaw）、布勒（Walker Buehler）合寫道奇1962年來，首度有三名先發投手同時闖進明星賽。

柳賢振也是南韓史上第四位參加明星賽的球員，前面有2001年的朴贊浩、2002年的金炳賢和去年的秋信守。

32歲的柳賢振告別前幾年的傷病陰霾，本季數據大爆發，16場先發收穫9勝2敗，防禦率1.83傲視群雄，以外他的三振保送比為驚人的13.43，94次三振，只有7次保送，而每局被上壘率0.90也位居第二。

今年擁有最多球員出席明星賽的不是洋基，也不是世界大賽衛冕軍紅襪，而是太空人以六人入選成為30隊之最，道奇、釀酒人和洛磯皆以四人並列國聯最多。