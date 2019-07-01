MLB／洋基倫敦行橫掃紅襪 連31場開轟續寫紀錄

2019-07-01 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基第七局灌9分奠定勝基，倫敦基襪戰全勝而歸。 美聯社 分享 facebook

基襪倫敦戰第二場，兩隊在離開歐洲前再次合演打擊戰，開賽就用三發全壘打獲得領先的紅襪，最終不敵七局上灌入九分的洋基，終場洋基就以12：8逆轉，英國行全取兩勝。

紅襪一局下搶攻四分，靠的是波賈茲（Xander Bogaerts）兩分全壘打，下一棒馬丁尼茲（J.D. Martinez ）「背靠背」接力陽春彈，兩人出局後，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）補上另一發陽春全壘打，讓洋基假先發的塔普利（Stephen Tarpley）一局就挨了三轟。

洋基二局上追回兩分，接著卻一路遭到紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）壓制，直到七局上才再有斬獲，紅襪這個半局啟用三名牛棚投手才度過，仍被洋基打了14個人次，前五棒靠三支安打和兩個保送統統上壘，其中桑契斯（Gary Sanchez）關鍵安打貢獻兩分打點，比數來到5：4就此翻轉戰情，洋基這局猛取九分，形成比賽的分水嶺。

八局上葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）貢獻陽春砲，延續洋基的連續開轟場次，一再刷新大聯盟紀錄的他們，以31場回到美國本土未完待續。

加上昨天兩隊以17：13合拿30分，洋基和紅襪這趟倫敦之旅以兩戰共得50分，打破基襪大戰過去二連戰的紀錄，先前他們兩天最多拿到46分。

洋基在進帳五連勝後，目前坐穩美聯東區龍頭，距離排行第二的光芒有七場勝差，對世界大賽衛冕軍紅襪更有11場的領先。