MLB／被費城人連敲五安 陳偉殷抓不到出局數

2019-07-01 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷面對五個人次全都被敲成安打，一個出局數都沒抓到就被換下場。 路透 分享 facebook

美國時間6月的最後一天，陳偉殷集滿單月十場出賽，不過這場對費城人的中繼登板，他面對五個人次全都被敲成安打，一個出局數都沒抓到就被換下場，丟掉五分有四分是自責分，防禦率升至8.16，馬林魚也因此失去逆轉的希望，終場以6：13敗陣。

六局上馬林魚以1：3落後，陳偉殷登板擔任第一任牛棚投手，一上場立刻被首名打者、前捕手搭檔瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲安上壘，共遭費城人敲出五支安打，最後一棒還是投手艾里耶塔（Jake Arrieta）補刀、打下2分打點；陳偉殷下場時已經先丟了3分，一、二壘上還是他的責任。

接替投球的布里漢（Jeff Brigham）沒有守下陳偉殷留下的跑者，一出局後被連敲兩支安打，但由於艾里耶塔跑回本壘時，捕手阿法洛（Jorge Alfaro）遭判妨礙跑壘，所以這分判失誤，不算陳偉殷的責失。

陳偉殷今天投17球，13球是好球，最快球速92.3哩，沒有保送和三振；今天這場比賽讓他6月的十場出戰，總共投了12局，是本季單月新高，他四、五月分別只有六場和七場出賽，分擔9.2和10.1局。

另外，效力印地安人球團的台將張育成，因為拉米瑞茲（Jose Ramirez）自陪產假歸隊，結束為期兩天的大聯盟之旅被下放回3A，處女秀就先發的他可惜沒有把握機會，兩場比賽無緣敲出大聯盟首安，累計四打數掛蛋。